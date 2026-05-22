Директорка Ролан Гаррос прокоментувала акцію протесту тенісистів на турнірі

Директорка Ролан Гаррос, відома екстенісистка Амелі Моресмо, відреагувала на рішення провідних гравців світу обмежити спілкування зі ЗМІ під час турніру на знак протесту проти низьких, на їхню думку, призових.

Слова функціонерки наводить tennisactu.net.

"Агенти більшості провідних гравців повідомили нам, що планують приділити медіазаходам перед турніром лише 15 хвилин. Це також стосується й інших моментів, зокрема участі чинної чемпіонки у церемонії жеребкування. Ми шкодуємо про це рішення щодо пресконференцій, але діалог триває, обговорення відбуваються і продовжаться завтра. Ймовірно, ми зможемо рухатися далі після завершення турніру, оскільки і гравці, і ми зараз дуже зайняті. Я впевнена, що в цьому спілкуванні кожен зробить крок назустріч один одному", – сказала Моресмо.

Директорка вважає, що ніхто в тенісі не виграє від протистояння гравців та організаторів змагань.

" Я не хочу використовувати слово "бойкот" для цього рішення. Ми шкодуємо про це, але таке їхнє бажання діяти. Якщо чесно, я не думаю, що це добре для когось у тенісі, але так воно і є. Ми продовжимо діалог, щоб переконатися, що все працює і всі сторони задоволені результатом", – підсумувала Амелі.

Раніше повідомлялося, що нейтральна" перша ракетка світу Аріна Сабалєнка пригрозила бойкотом Ролан Гаррос.