Десята ракетка світу не зіграє на Ролан Гаррос-2026

Десята ракетка світу з Італії Лоренцо Музетті оголосив, що не виступить на цьогорічному Ролан Гаррос через травму м'яза стегна.

Відповідний допис тенісист виклав у своєму інстаграмі.

"Після вчорашнього матчу я пройшов медичне обстеження, яке виявило травму прямого м'яза стегна, що вимагало кількох тижнів відпочинку та відновлення. На жаль, це означає, що я не зможу змагатися в Гамбурзі та на Ролан Гаррос – новина, яку неймовірно важко сприйняти. Величезне спасибі римським вболівальникам за неймовірну підтримку: саме тому, незважаючи на те, що я не був готовий на 100%, я вирішив вийти на корт і викластися на повну на домашньому турнірі. Я буду тримати вас в курсі подій", – написав Музетті.

Минулого сезону Лоренцо дійшов у Парижі до півфіналу.

Нагадаємо, що друга ракетка світу іспанець Карлос Алькарас не зіграє на Ролан Гаррос через травму.