Легенда тенісу: Костюк буде п’ятою ракеткою світу

Колишня перша ракетка світу Енді Роддік похвалив українку Марту Костюк (15) за два поспіль виграних грунтових турніри WTA – в Руані та Мадриді.

Слова американця наводить ютуб-канал Andy Roddick's Served Media.

"Костюк завжди грала в потужний теніс і завжди була небезпечною суперницею. Що ми бачили минулого року: вона дає бій першій ракетці світу [Соболенко в Мадриді], а потім на Ролан Гаррос виходить і програє в першому колі "кваліфаєру", бере буквально чотири гейми – і ти думаєш: "Ось вона, ця фаза. Ось ця нестабільність. Ось що ми бачимо".

Цього року ми цього майже не бачимо. Це повністю інша історія, інша якість. І цей результат… Зрозуміло, що багато хто скаже: "Костюк з'явилася з нізвідки і виграла Мадрид". Але це не так. Це не відповідає реальності. У неї серія 12-0 на грунті цього сезону", – заявив Роддік.