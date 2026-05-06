Легенда тенісу: Костюк буде п’ятою ракеткою світу
Колишня перша ракетка світу Енді Роддік похвалив українку Марту Костюк (15) за два поспіль виграних грунтових турніри WTA – в Руані та Мадриді.
Слова американця наводить ютуб-канал Andy Roddick's Served Media.
"Костюк завжди грала в потужний теніс і завжди була небезпечною суперницею. Що ми бачили минулого року: вона дає бій першій ракетці світу [Соболенко в Мадриді], а потім на Ролан Гаррос виходить і програє в першому колі "кваліфаєру", бере буквально чотири гейми – і ти думаєш: "Ось вона, ця фаза. Ось ця нестабільність. Ось що ми бачимо".
Цього року ми цього майже не бачимо. Це повністю інша історія, інша якість. І цей результат… Зрозуміло, що багато хто скаже: "Костюк з'явилася з нізвідки і виграла Мадрид". Але це не так. Це не відповідає реальності. У неї серія 12-0 на грунті цього сезону", – заявив Роддік.
Також американець заявив, що Марті під силу піднятися у топ-5 світового рейтингу.
"Чи зможе вона показати це на турнірах Grand Slam? Чи зможе утримувати той рівень, який демонструє останні три місяці, протягом року? Якщо так – вона буде п'ятою ракеткою світу. Я вам точно кажу, вона буде п'ятою у світі, якщо продовжить у тому ж дусі. Звичайно, між її поточним становищем і п'ятою сходинкою є велика дистанція. Але з такою грою це не виглядає як випадковий результат. І її результати в цьому сезоні – це теж не випадковість", – додав переможець US Open-2003.
Нагадаємо, що минулого тижня Марта Костюк виграла турнір WTA 1000 у Мадриді. У фіналі вона здолала "нейтральну" Мірру Андрєєву. Після цього українка знялася з турніру в Римі через травму стегна.