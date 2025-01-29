Роддік розповів, скільки турнірів Grand Slam виграє Швьонтек

Колишній перший номер рейтингу ATP Енді Роддік висловився про виступ Іги Швьонтек (2) на Australian Open та зробив прогноз щодо її майбутніх перемог на турнірах Grand Slam.

Слова американця наводить портал Tennis365:

"Я не хочу чути ваші нарікання про ґрунтові корти проти хардових чи щось інше. Іга виграє ще кілька Grand Slam не на ґрунті, їй лише 23 роки.

О, і до речі, поки вона цим займається, вона виграє ще п’ять титулів на Ролан Гаррос. Тож заспокойтеся. Усі гравці краще грають на одному покритті, ніж на іншому. Це не означає, що її титули менш цінні.

Вона була за один удар від фіналу Australian Open. Хто знає, можливо, Сабаленка була б фавориткою у фіналі, але Іга виграє дев’ять Ролан Гаррос і ще три-чотири інші мейджори".

Полька програла у півфіналі Медісон Кіз із рахунком 7:5, 1:6, 6:7(8), хоча мала матч-пойнт у вирішальному сеті.

Зазначимо, що Шьонтек здобула п'ять титулів на турнірах Grand Slam: чотири на Ролан Гаррос (2020, 2022, 2023, 2024) і один на US Open (2022). У 2024 році вона також стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор у Парижі. Загалом Іга провела 125 тижнів на першій стрічці рейтингу WTA.