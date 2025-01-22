Роддік розповів, за що поважає Монфіса

Чемпіон Відкритого чемпіонату США 2003 Енді Роддік запевнив, що Гаеля Монфіса люблять і гравці, і вболівалівальники.

Про це американець розповів у своєму подкасті Quick Served:

"Гаелю 38 років. Люди люблять його дивитися, грати проти нього і перебувати з ним у роздягальні. Його пам’ятатимуть із величезною повагою. Він уже не думає, як могла б скластися його кар'єра, і його особистість перемогла. Ми все ще можемо критикувати його гру, але це більше не має значення.

Я поважаю його за чесність та за те, як він ставиться до людей. Коли його запитали, чи хоче він виграти турнір Grand Slam, він відповів: "Не дуже". Це не мої слова, а його. І це чудово. Він робить усе з позитивною енергією, і всі його люблять".

На Australian Open Монфіс обіграв четверту ракетку світу Тейлора Фріца у третьому раунді, ставши найстаршим тенісистом, який переміг суперника з першої п'ятірки в Мельбурні.

Завдяки цьому успіху француз вперше за три роки дійшов до четвертого кола Відкритого чемпіонату Австралії. Однак саме там його шлях закінчився, оскільки Монфіс через травму не зміг дограти матч проти Бена Шелтона (6:7, 7:6, 6:7, 0-1).