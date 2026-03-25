Рибакіна стала третьою півфіналісткою турніру в Маямі

Станіслав Матусевич — 25 березня 2026, 21:35
Друга ракетка світу з Казахстану Єлена Рибакіна у чвертьфінальному матчі турніру серії WTA 1000 в Маямі обіграла американку Джессіку Пегулу (5) і вийшла у півфінал змагань.

Гра тривала 2 години 16 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 6:3, 6:4.

Miami Open WTA 1000
Маямі, США, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Чвертьфінал, 25 березня

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Джессіка Пегула (США) 2:6, 6:3, 6:4

Тенісистки зустрічалися вдев'яте, казахстанка має шість перемог. Сильнішою вона була й два тижні тому, на аналогічній стадії "тисячника" в Індіан-Веллсі. 

У півфіналі Рибакіна зіграє з переможницею матчу між Аріною Сабалєнкою (1, -) та Гейлі Баптист (45, США).

Нагадаємо, що напередодні в Маямі визначилася перша жіноча півфінальна пара.

