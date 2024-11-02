Фінал WTA 2024 в Ер-Ріяді: очевидні та приховані фаворити

У вівторок, 29 жовтня, відбулося жеребкування групового турніру WTA Finals Riyadh 2024, який пройде з 2 по 9 листопада на Стадіоні університету короля Сауда в Ер-Ріяді. Вісім найсильніших тенісисток сезону, що завершується, розіграють престижний титул, солідну грошову винагороду й суттєві рейтингові бали.

Якщо майбутня чемпіонка не програє жодного матчу в групі, то в підсумку отримає понад п'ять мільйонів доларів призових та 1500 очок в індивідуальну рейтингову скарбничку.

Дві лідерки світового рейтингу й річної чемпіонської гонки були розведені по різним групам. Шестеро інших учасниць розподілилися по двом квартетам шляхом жеребкування. До фіолетової групи увійшли:

білоруска Аріна Соболенко (1);

італійка Жасмін Паоліні (4);

казахстанка Єлена Рибакіна (5);

китаянка Чжен Ціньвень (7).

Склад помаранчевого квартету виглядає наступним чином:

Іга Швьонтек із Польщі (2);

Коко Гофф зі США (3);

Джессіка Пегула зі США (6);

Барбора Крейчикова з Чехії (13).

Отримавши такі розклади, букмекери визначили шанси кожної з учасниць на титул. Розглянемо, хто вважається очевидними фаворитами, і чи зможе хтось із "темних конячок" здивувати нас несподіваними результатами.

Дві лідерки світового тенісу поточного десятиліття

Починаючи з 2021 року незмінними учасницями Підсумкових турнірів ставали Аріна Соболенко та Іга Швьонтек. Як то кажуть, стабільність – ознака майстерності. Отже, кожна з тенісисток візьме участь у четвертому поспіль фіналі, а полька ще й захищатиме минулорічний титул.

Аріна Соболенко

Аріна Соболенко Getty Images

Білоруська тенісистка видала неймовірний сезон. Забрала два титули Великого Шолому в Австралії та США, а також два тисячника – в Цинциннаті та Ухані. Здається, їй немає рівних на хардових покриттях. Не дивно, що букмекери визнають Аріну головним фаворитом аравійського фіналу і виставляють на її підсумкову перемогу порівняно невеликий коефіцієнт – 2.60.

Починаючи з серпня, Соболенко програла всього три гри на харді. Виграла ж – 24! За ці три місяці вона жодного разу не поступилася комусь зі своїх майбутніх і потенційних опоненток, з якими зустрінеться в Ер-Ріяді. У Цинциннаті не помітила супротиву тоді ще першої ракетки світу Швьонтек, на US Open у чвертьфіналі розгромила Чжен, а у фіналі подолала Пегулу двічі по 7:5, в Ухані виділила по три сети Гофф та тій же Чжен.

Що може перешкодити лідерці світового рейтингу нарешті взяти Підсумковий фінал з четвертої спроби? Можливо надмірно напружений графік. Але білоруска взяла півмісячну перерву після тріумфу в Ухані. Нагадаємо, що у 2021-му вона не вийшла з групи, у 2022-му – поступилася у фіналі француженці Каролін Гарсії, а минулоріч – програла Ізі у півфіналі.

Здається все ж таки, що цього разу Аріна підходить до Підсумкового фіналу в найкращій формі і має всі шанси на перемогу. Подивимося, наскільки впевнено вона виглядатиме вже в першому поєдинку проти Чжен, яка теж не пасла задніх в останні місяці. Букмекери ж вважають у цій парі однозначною фавориткою білоруску, виставляючи на її перемогу низький коефіцієнт на рівні 1.33-1.37.

Іга Швьонтек

Іга Швьонтек Getty Images

Цьогорічна переможниця тисячників у Досі, Індіан-Веллсі, Мадриді й Римі, тріумфаторка Ролан Гаррос та володарка олімпійської бронзи підходить до Підсумкового фіналу у статусі "темної конячки". Букмекери ставлять її на друге місце серед претенденток, видаючи котирування на рівні 4.00 на захист титулу. Однак Іга повністю пропустила осіннє хардове східне турне після програшу Пегулі у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату США.

Далі відбулося розставання з тренером Томашем Вікторовським, з яким Швьонтек провела плідні чотири роки. Новим наставником польської спортсменки став бельгієць Вім Фіссетт. Це досвідчений і успішний спеціаліст найвищого гатунку, але чи зможе він надати підопічній імпульсу для перемоги вже в першому ж турнірі?

Щодо поточної форми Іги залишається більше питань, аніж відповідей. Сама вона дає обережні прогнози на свій виступ в аравійському фіналі, зазначаючи, що співпраця з Фіссетом розрахована на довгі роки й може не дати миттєвого ефекту. Принаймні в першому поєдинку проти Барбори Крейчикової Швьонтек вважається однозначною фавориткою. Букмекери дають на її перемогу мізерні 1.14.

При цьому останні дві очні зустрічі на харді виграла саме чеська тенісистка. Однак це було наприкінці 2022-го та на початку 2023 року. Недільний матч має показати, в якому функціональному стані перебуває Іга після тримісячного змагального простою.

Два новачки у складі фінальної вісімки

Серед восьми учасниць всього дві не мають попереднього досвіду виступів у Підсумкових фінальних турнірах – китаянка Чжен Ціньвень та італійка Жасмін Паоліні. І якщо 22-річна Чжен поступово покращувала свої рейтингові позиції протягом останніх трьох років, то злет 28-літньої італійки в першу п'ятірку не був таким передбачуваним. Які шанси віддають букмекери двом новачкам?

Чжен Ціньвень

Чжен Ціньвень Getty Images

Китаянку розглядають як четверту за шансами претендентку на загальну перемогу. Букмекерські експерти дають на такий підсумок коефіцієнт 8.50. Головне досягнення Ціньвень у цьому році – перемога на Олімпійських іграх. На харді Чжен домоглася таких результатів:

фінал Australian Open;

чвертьфінал US Open;

півфінал Пекіна;

фінал Уханя;

перемога в Токіо.

Китаянка провела доволі напружену осінь і навіть брала перерву після змагань в Ухані, але все ж таки заявилася в Токіо. Сама Ціньвень говорить про те, що прискіпливо дослухається до свого організму і відчуває, що їй вистачить сил для відновлення перед Підсумковим чемпіонатом.

Перший поєдинок доведеться провести із записною фавориткою, Аріною Соболенко. Коефіцієнти на перемогу китаянки – 3.15-3.20. Спортсменки зустрічалися чотири рази на хардових кортах. Чжен взяла у білоруски всього один сет – цьогоріч в Ухані. Вочевидь, вихід у фінал буде залежати від успішної гри в поєдинках проти Паоліні та Рибакіної.

Жасмін Паоліні

Жасмін Паоліні Getty Images

У жовтні італійка піднялася на четверту сходинку світового табеля про ранги WTA, встановивши власне найкраще досягнення. При цьому хардовий осінній відрізок Жасмін провела не зовсім вдало. Цьогоріч вона взяла титул у Дубаях на харді, але все ж таки успішніше виступала на грунті – фінали Ролан Гаррос та Олімпіади. Однак у китайському турне зупинилася на 1/16 Пекіна й чвертьфіналі Уханя.

Букмекери вважають Паоліні однією з аутсайдерок одиночного розряду WTA Finals Riyadh 2024. Коефіцієнт на її турнірний триумф – 23.00. Навіть у стартовому матчі проти Рибакіної її розглядають як андердога з котируванням на перемогу на рівні 2.75-2.85.

Але італійка випромінює оптимізм і буде грати ще й у парному розряді в тандемі зі співвітчизницею Сарою Еррані. Остання має досвід таких "подвійних" виступів у підсумкових фіналах у 2012 та 2013 роках. 37-річна Еррані береться допомогти Жасмін впоратися з таким величезним навантаженням наприкінці сезону. Пара-переможниця Олімпіади ставить найвищі цілі і в Ер-Ріяді.

До речі, Паоліні зізналася, що виступ у парному фіналі був їх із Еррані метою з початку року. А от одиночний розряд на початку сезону навіть не розглядався. Можливо, основні зусилля італійка концентруватиме саме на виступах у парі.

Американський дует

20-річна Коко Гофф і 30-річна Джессіка Пегула потрапили в одну відбіркову групу. Ба більше, американки зустрінуться на турнірі в першому ж поєдинку. Минулого року вони пересіклися у півфіналі, а у 2022-му грали в різних квартетах та не пройшли відбір. Обидві спортсменки завітають на WTA Finals втретє поспіль. Хто з американок, на думку букмекерів, виступить більш вдало в поточному розіграші?

Коко Гофф

Коко Гофф Getty Images

Корі тільки виходить із тінейджерського віку, але вже декілька років виступає на найвищому рівні. У 2024-му більш вдалим виявився початок року:

перемога над Еліною Світоліною у фіналі Окланда;

півфінал Відкритого чемпіонату Австралії;

півфінал Індіан-Веллс.

За вдалими виступами на грунті (півфінали Риму і Ролан Гарросу) пішов невеличкий спад, який увінчався вильотом з US Open на стадії 1/8. Але, взявши майже місячний відпочинок, Коко одразу тріумфує на тисячнику в Пекіні. У півфіналі Уханя знову програє Соболенко, але до Підсумкового фіналу підходить у непоганому психологичному тонусі.

Для Корі, до речі, дуже важливо правильно налаштуватися на кожен поєдинок. Показовим став перший сет у чвертьфіналі Пекіна, який Гофф злила Юлії Стародубцевій через невиправдану кількість подвійних та невимушених помилок. У двох наступних сетах Коко довела величезну різницю у класі, тим більш тривожно виглядав провал у першій партії.

На Підсумковому турнірі можна припуститися тимчасової слабкості і навіть програти один із групових поєдинків. Можливо, саме тому букмекери залишають за Гофф суттєві шанси на виграш чемпіонату, виставляючи на такий результат коефіцієнт 6.00 – третій після Соболенко та Швьонтек.

У стартовому поєдинку проти співвітчизниці, Пегули, Коко є фаворитом. На її перемогу виставлені котирування на рівні 1.57-1.60, хоча в минулорічному півфіналі Джессіка легко розібрала молодшу колегу з рахунком 6:2, 6:1.

Джессіка Пегула

Джессіка Пегула Getty Images

Американка три роки поспіль міцно закріпилася в ТОПі найкращих. У минулому році поступилася тільки у фіналі Підсумкового турніру в Канкуні. У поточному сезоні вдало провела американський відтинок, взявши титул у Торонто та дійшовши до фіналу US Open. Китайське турне успіхів не принесло. Можливо через це букмекеры розташовують Джессіку на 5-6 місцях серед претендентів на титул WTA Finals Riyadh 2024. Коефіцієнт на остаточну перемогу складає 9.00.

Попри те, що в першій зустрічі проти Гофф Пегулу розглядають як аутсайдерку, Джессіка випереджає Корі 5:1 за особистими матчами (3:0 – на харді). Якщо старшій американці вдасться перевершити 20-річну співвітчизницю, шанси на півфінал стануть достатньо високими. Навіть Швьонтек Пегула обігрувала неодноразово. Останній раз – на початку вересня на US Open, змусивши першу ракетку світу піти у "творчу відпустку".

Отож, не будемо позбавляти досвідчену тенісистку шансів на турнірний успіх. Вона вміє концентрувати зусилля на здобутті титулів, витискаючи з кожної гри по максимуму, навіть у ролі аутсайдера.

"Темні конячки"

До цього розділу віднесемо казахстанку Єлену Рибакіну та представницю Чехії Барбору Крейчикову. До речі, першій букмекери видають немалі аванси, виставляючи на підсумковий тріумф коефіцієнт 9.00 – на рівні з Джесікою Пегулою. Чеська тенісистка йде в якості ключового андердога – котирування на титул складає 34.00. Чому ж ми їх віднесли до однієї категорії "темних конячок"?

Єлена Рибакіна

Єлєна Рибакіна Getty Images

Вдалий початок сезону дозволив казахстанці утримати високу рейтингову позицію і кваліфікуватися на Підсумковий чемпіонат. У першій половині року були:

титули в Брісбені й Абу-Дабі на харді;

фінали в Досі та Маямі – знову ж на хардовому покритті;

перемога в Штутгарі на грунті, а також півфінал у Мадриді й чвертьфінал на Ролан Гаррос;

півфінал Вімблдона.

Після того Рибакіна майже не грала, не приїхавши навіть на Олімпіаду. Загалом Єлена в поточному сезоні знялася з 11 різних турнірів через травми та незадовільний стан здоров'я. Саме через це складно сказати, чого можна очікувати від п'ятої ракетки світу, і ми відносимо її до "темних конячок". У букмекерів же Рибакіна йде явним фаворитом у стартовій зустрічі проти Паоліні. Шанси на перемогу представниці Казахстану оцінені невисокими 1.45.

Барбора Крейчикова

Барбора Крейчикова Getty Images

Чеська тенісистка брала участь у Підсумковому турнірі 2021 року, коли перебувала на п'ятій сходинці світового рейтингу. Щоправда, успіху тоді не досягла, програвши всі три поєдинки групового турніру.

У поточному сезоні виступає доволі невдало, але при цьому дійшла до чвертьфіналів Australian Open та Олімпіади. Сьогодні перебуває на 13-й сходинці рейтингу, однак потрапила на WTA Finals Riyadh 2024 завдяки перемозі на Вімблдоні.

Після Олімпіади провела шість матчів на харді, з яких чотири програла. Отже, важко очікувати якихось здобутків від Барбори в Ер-Ріяді. Але не можемо переможницю Вімблдона записати у відверті андердоги, тому надаємо їй втішного статусу "темної конячки".

Група у Крейчикової надзвичайно складна. Вже в першому поєдинку вона вийде проти Іги як аутсайдер з коефіцієнтами на перемогу 5.50-5.90. Але ще й не такі сенсації бувають у жіночому тенісі.

Підсумок

Починаючи з суботи нас очікує справжнє свято жіночого тенісу найвищого гатунку. Турнір швидкоплинний. Чемпіонка та фіналістка зіграють лише по п'ять поєдинків. І найголовніше, що існує справжня турнірна інтрига. Так, виділяються явні фаворити – перші дві ракетки світу, але, як показала осіння криза Іги Швьонтек, і вони не залізні.

Потужно виглядає американський десант у столиці Саудівської Аравії. Але в поточному сезоні нас вже дивували й інші учасниці підсумкових змагань. Залишається лише насолодитися майстерністю дівчат, які вибороли право увійти до вісімки найсильніших за підсумками цілого сезону. В Україні всі матчі WTA Finals Riyadh 2024 можна подивитися у прямому етері на каналі Setanta Sports Ukraine+.

Андрій Зуєв для Чемпіона

Відповідальний редактор – Денис Шаховець