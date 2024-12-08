У шикарному вбранні в Монако: Костюк показала фото з відпочинку

Перша ракетка України Марта Костюк показала нову світлину у соціальних мережах з відпочинку в Монако.

Зіркова тенісистка сфотографувалася у шикарному чорному вбранні на фоні одного із місцевих закладів.

Нагадаємо, українка 29 листопада завітала на концерт відомого рок-гурту Калео в Мілані, зробивши навіть спільне фото із солістом та записавши багато відео з виступу.

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Марта Костюк продовжує втримувати за собою статус першої ракетки України, займаючи 18-те місце рейтингу.

Найкращим досягненням українки на турнірах Grand Slam у 2024 році став вихід учвертьфінал Australian Open. Також у квітні вона вражаюче виступила на турнірі WTA 500 у Штутгарті, де на шляху до фіналу пройшла трьох представниць топ-10 рейтингу WTA. Втім, подужати Єлєну Рибакіну у вирішальному матчі їй не вдалося.