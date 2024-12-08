Кіченок та Остапенко не гратимуть разом у новому сезоні: відома нова напарниця українки
Українська тенісистка Людмила Кіченок припинила виступи у парному розряді з представницею Латвії Оленою Остапенко.
Про це вона розповіла в інтерв'ю BTU.
Починаючи з нового сезону напарницею українки на стартових турнірах 2025 року стане Чжань Хаоцін із Китайського Тайбею.
"Можна сказати, що це було скоріше моє рішення. Ми грали разом більше трьох років, і на Підсумковому турнірі, я для себе прийняла рішення, що пора нам трохи відпочити один від одного і спробувати щось інше. Це буде, як ковток свіжого повітря, для нас обох, можна так сказати. У нас були дуже успішні три роки і я їй дуже вдячна за наші спільні виступи. І до речі, я не відкидаю можливості того, що в майбутньому ми ще гратимемо разом.
Для мене зараз це буде такий "челлендж", що я спробую з кимось іншим зіграти і також постараюся показати хороший результат і розвиватися як гравець. Подивимося. Зараз австралійську серію турнірів я гратиму з Чжань Хаоцін із Китайського Тайбея. Ми раніше разом не грали, але тренувалися кілька разів протягом року. Зараз ми домовилися зіграти Брісбен, Аделаїду й Australian Open, але, думаю, також зіграємо Доху й Дубай, а після Австралії подивимося, як все в нас складеться", – розповіла Кіченок.
Людмила Кіченок та Олена Остапенко завоювали разом 5 титулів WTA і ще чотири рази зіграли у фіналах. Серед найбільших успіхів пари титул US Open-2024 і фінал Australian Open-2024, а також перемога на змаганнях WTA 1000 у Цинциннаті. Кіченок та Остапенко двічі кваліфікувалися на Підсумковий чемпіонат WTA (2022, 2024).
Нова напарниця Людмили Кіченок Чжань Хаоцін завершила сезон 2024 року на 16-му рядку світового парного рейтингу. 31-річна тенісистка за свою кар'єру виграла 21 титул WTA і піднімалася на п'яту сходинку в парній класифікації (2016). У 2017 році Чжань Хаоцін разом із румункою Монікою Нікулеску зіграла у фіналі Вімблдону (не змогли взяти жодного гейму проти пари Олена Вєсніна/Єкатерина Макарова).