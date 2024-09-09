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Рейтинг WTA: Костюк, Калініна та Завацька піднялись у списку

Андрій Яросименко — 9 вересня, 09:44
Рейтинг WTA: Костюк, Калініна та Завацька піднялись у списку
Марта Костюк
Getty images

Сьогодні, 9 вересня, оновився рейтинг WTA. Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Катаріна Завацька піднялись на декілька позицій.

Костюк опинилась на 18 місці, і залишилась першою ракеткою України, Леся Цуренко втратила 6 позицій позицію, але залишилась у п'ятірці найкращих тенісисток України.

У міжнародному рейтингу Коко Гофф втратила три позиції, та опинилась на 6 сходинці списку. Джессіка Пегула, яка напередодні поступилась "нейтралці" Аріні Сабаленка у фіналі US Open-2024, стала третьою ракеткою світу.

Рейтинг WTA

1 (1). Іга Швьонтек (Польща) — 10885 очок

2 (2). Аріна Сабалєнка (-) — 8716

3 (6). Джессіка Пегула (США) — 6220

4 (4). Єлєна Рибакіна (Казахстан) — 5871

5 (5). Ясміне Паоліні (Італія) — 5398

6 (3). Коко Гофф (США) — 4983

7 (7). Чжень Ціньвень (Китай) — 3980

8 (12). Емма Наварро (США) — 3810

9 (8). Барбора Крейчикова (Чехія) — 3631

10 (9). Марія Саккарі (Греція) — 3515

...

18 (19). Марта Костюк — 2468

28 (28). Еліна Світоліна — 1942

34 (33). Даяна Ястремська — 1662

52 (55). Ангеліна Калініна — 1136

91 (85). Леся Цуренко — 794

123 (125). Дар’я Снігур — 584

130 (146). Юлія Стародубцева — 558

170 (171). Катаріна Завацька — 428

Нагадаємо, на Відкритому чемпіонаті США в одиночному розряді серед жінок Україну представляли Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Катерина Байндль.

Ястремська, Цуренко, Стародубцева і Байндль поступилися у першому колі турніру. Калініна у другому колі зазнала поразки від Світоліної, яка пізніше поступилась третій ракетці світу у третьому колі US Open-2024.

Найкращим результатом на турнірі серед українок відзначилася Людмила Кіченок. Вона разом із латвійкою Оленою Остапенко стала чемпіонкою в парному розряді серед жінок. Раніше дніпрянка розповіла, що їй довелося перенести весілля через півфінальний матч парного розряду US Open.

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