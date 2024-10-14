Рейтинг ATP: Овчаренко випередив Марченка і став другою ракеткою України

Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців за 14 жовтня.

У першій десятці відбулося декілька змін: Тейлор Фріц випередив Андрєя Рубльова і став шостим, Губерт Гуркач поступився місцем у Топ-10 Алексу де Мінору. Лідером залишився італієць Яннік Сіннер, який тріумфував на Мастерсі в Шанхаї.

Першою ракеткою України залишився Вадим Урсу, який піднявся на 1 сходинку. На друге місце піднявся Олександр Овчаренко після перемоги на турнірі ITF M25 в Італії, він випередив Іллю Марченка, що втратив очки за минулорічний чвертьфінал на челенджері в Братиславі. Овчаренко встановив особистий рекорд в рейтингу.

Рейтинг ATP

1. Яннік Сіннер (Італія) – 11920 очок

2. Карлос Алькарас (Іспанія) – 7120

3. Алєксандр Звєрєв (Німеччина) – 6795

4. Новак Джокович (Сербія) – 6210

5 Даніїл Медведєв (-) – 5530

6 (7). Тейлор Фрітц (США) – 4415

7 (6). Андрєй Рубльов (-) – 4110

8 (9). Каспер Рууд (Норвегія) – 3885

9 (11). Алекс де Мінор (Австралія) – 3610

10. Григор Димитров (Болгарія) – 3580

...

305 (306). Вадим Урсу – 176

333 (418). Олександр Овчаренко – 148

365 (316). Ілля Марченко – 133

389 (401). Олег Приходько – 124

413 (402). Віталій Сачко – 109

474 (473). Юрій Джавакян – 87

515 (501). Ерік Ваншельбойм – 74

517 (523). В'ячеслав Бєлинський – 73

556 (549). Олексій Крутих – 65

562 (559) Владислав Орлов – 62