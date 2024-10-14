Рейтинг ATP: Овчаренко випередив Марченка і став другою ракеткою України
Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців за 14 жовтня.
У першій десятці відбулося декілька змін: Тейлор Фріц випередив Андрєя Рубльова і став шостим, Губерт Гуркач поступився місцем у Топ-10 Алексу де Мінору. Лідером залишився італієць Яннік Сіннер, який тріумфував на Мастерсі в Шанхаї.
Першою ракеткою України залишився Вадим Урсу, який піднявся на 1 сходинку. На друге місце піднявся Олександр Овчаренко після перемоги на турнірі ITF M25 в Італії, він випередив Іллю Марченка, що втратив очки за минулорічний чвертьфінал на челенджері в Братиславі. Овчаренко встановив особистий рекорд в рейтингу.
Рейтинг ATP
1. Яннік Сіннер (Італія) – 11920 очок
2. Карлос Алькарас (Іспанія) – 7120
3. Алєксандр Звєрєв (Німеччина) – 6795
4. Новак Джокович (Сербія) – 6210
5 Даніїл Медведєв (-) – 5530
6 (7). Тейлор Фрітц (США) – 4415
7 (6). Андрєй Рубльов (-) – 4110
8 (9). Каспер Рууд (Норвегія) – 3885
9 (11). Алекс де Мінор (Австралія) – 3610
10. Григор Димитров (Болгарія) – 3580
...
305 (306). Вадим Урсу – 176
333 (418). Олександр Овчаренко – 148
365 (316). Ілля Марченко – 133
389 (401). Олег Приходько – 124
413 (402). Віталій Сачко – 109
474 (473). Юрій Джавакян – 87
515 (501). Ерік Ваншельбойм – 74
517 (523). В'ячеслав Бєлинський – 73
556 (549). Олексій Крутих – 65
562 (559) Владислав Орлов – 62