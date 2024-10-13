Сіннер став чемпіоном Мастерса в Шанхаї, здолавши Джоковича

Лідер світового рейтингу Яннік Сіннер здолав сербського тенісиста Новака Джоковича (4) у фіналі хардового Мастерса в Шанхаї, Китай.

Матч тривав 1 годину 39 хвилин і завершився з рахунком 7:6 (4), 6:3.

Обидва тенісисти не допустилися жодної подвійної помилки, Сіннер 8 раз подав навиліт (4 у серба) та використав 1 з 2 брейкпойнтів (0 з 0 у Джоковича).

Для сербського тенісиста це був п'ятий фінал у Шанхаї, раніше він 4 рази здобував тут перемогу. Сіннер виграв сьомий титул у 2024 році, а статус чемпіона Шанхайського Мастерса робить його наймолодшим володарем цього титулу.

Rolex Shanghai Masters – ATP Masters 1000

Шанхай, Китай, Хард

Призовий фонд – $10,298,535

Фінал, 13 жовтня

Яннік Сіннер (Італія) – Новак Джокович (Сербія) 7:6 (4), 6:3

Нагадаємо, після сенсаційного вильоту Карлоса Алькараса у чвертьфіналі Мастерса, Сіннер гарантував собі завершення поточного сезону у статусі першої ракетки світу.

З моменту запровадження рейтингу ATP у 1973 році Яннік став 19-м тенісистом, який фінішував першим за результатами сезону. Найчастіше це вдавалося Новаку Джоковичу (8 разів), Піту Сампрасу (6), а також Роджеру Федереру, Рафаелю Надалю і Джиммі Коннорсу (по 5 разів).