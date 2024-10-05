Овчаренко і Крутих стали переможцями на турнірі ITF в Італії
Українські тенісисти Олександр Овчаренко і Олексій Крутих здобули титули на турнірі ITF M25 в Санта Маргеріта ді Пула, Італія.
Овчаренко (418) став переможцем в одночному розряді. У фіналі він обіграв італійця Джанлука Каденассо (552).
Матч тривав 1 годину 55 хвилин. Олександр не відзначився подачами навиліт, його суперник зробив 2 ейси. Італієць припустився шести подвійних помилок, в українця було лише 2. Овчаренко реалізував 7 з 11 брейкпойнтів, його оппонет – 4 з 6. Олександр в 11-й раз у кар'єрі зіграв у фіналі турніру ITF в одиночному розряді і здобув свій п'ятий титул.
В фіналу парного розряду Олексій Крутих в дуеті з Дімітрісом Сакелларідісом переграли чеський тандем Домінік Келловскі/Мартін Круміх.
Олександр Овчаренко (Україна, 7) – Джанлука Каденассо (Італія) 7:5, 6:2
Фінал парного розряду, 5 жовтня
Олексій Крутих (Україна)/Дімітріс Сакелларідіс (Греція) – Домінік Келловскі (Чехія)/Мартін Круміх (Чехія) 2:6, 6:4, 10-6
В середині вересня Овчаренко і Крутих грали за збірну України в Кубку Девіса проти команди Ізраїлю.