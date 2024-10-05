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Овчаренко і Крутих стали переможцями на турнірі ITF в Італії

Володимир Клепач — 5 жовтня, 16:46
Овчаренко і Крутих стали переможцями на турнірі ITF в Італії
Олександр Овчаренко
ФТУ

Українські тенісисти Олександр Овчаренко і Олексій Крутих здобули титули на турнірі ITF M25 в Санта Маргеріта ді Пула, Італія.

Овчаренко (418) став переможцем в одночному розряді. У фіналі він обіграв італійця Джанлука Каденассо (552).

Матч тривав 1 годину 55 хвилин. Олександр не відзначився подачами навиліт, його суперник зробив 2 ейси. Італієць припустився шести подвійних помилок, в українця було лише 2. Овчаренко реалізував 7 з 11 брейкпойнтів, його оппонет – 4 з 6. Олександр в 11-й раз у кар'єрі зіграв у фіналі турніру ITF в одиночному розряді і здобув свій п'ятий титул.

В фіналу парного розряду Олексій Крутих в дуеті з Дімітрісом Сакелларідісом переграли чеський тандем Домінік Келловскі/Мартін Круміх.

Forte Village ITF Trophy – ITF M25
Санта Маргеріта ді Пула, Італія, Грунт
Призовий фонд – $25000
Фінал одиночного розряду, 5 жовтня

Олександр Овчаренко (Україна, 7) – Джанлука Каденассо (Італія) 7:5, 6:2

Фінал парного розряду, 5 жовтня

Олексій Крутих (Україна)/Дімітріс Сакелларідіс (Греція) – Домінік Келловскі (Чехія)/Мартін Круміх (Чехія) 2:6, 6:4, 10-6

В середині вересня Овчаренко і Крутих грали за збірну України в Кубку Девіса проти команди Ізраїлю.

ITF Олександр Овчаренко Олексій Крутих

ITF

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