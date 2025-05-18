Алькарас став переможцем Мастерсу в Римі та зупинив переможну серію Сіннера
Іспанський тенісист Карлос Алькарас (3) став переможцем Мастерсу в Римі. У фінальному матчі він обіграв першу ракетку світу італійця Янніка Сіннера.
Зустріч тривала 1 годину 45 хвилин і завершилася перемогою Алькараса з рахунком 7:6(5), 6:1.
Перша партія вийшла дуже рівною і завершилася з мінімальною перевагою іспанця на тай-брейку. А у другому сеті Сіннера просто не було на корті. Йому лише вдалося взяти один гейм за рахунку 0:5.
За матч Алькарас 4 рази подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 2 брейки. Його суперник виконав 1 ейс, 3 рази помилився на подачі та не зробив жодного брейку.
Карлос Алькарас (Іспанія) – Яннік Сіннер (Італія) 7:6(5), 6:0
Це була дванадцята зустріч суперників, іспанець лідирує 8:4.
Алькарас провів 25 фінал на рівні АТР-туру і здобув 19 титулів, з яких 7 на Мастерсах. З наступного тижня він підніметься на другу сходинку рейтингу.
Сіннер продовжуватиме посідати першу позицію. Його вражаюча серія з 26 перемог поспіль у Турі завершилась.
Нагадаємо, що напередодні співвітчизниця Сіннера Жасмін Паоліні стала переможницею в Римі в жіночому одиночному розряді.