Алькарас став переможцем Мастерсу в Римі та зупинив переможну серію Сіннера

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (3) став переможцем Мастерсу в Римі. У фінальному матчі він обіграв першу ракетку світу італійця Янніка Сіннера.

Зустріч тривала 1 годину 45 хвилин і завершилася перемогою Алькараса з рахунком 7:6(5), 6:1.

Перша партія вийшла дуже рівною і завершилася з мінімальною перевагою іспанця на тай-брейку. А у другому сеті Сіннера просто не було на корті. Йому лише вдалося взяти один гейм за рахунку 0:5.

🔸 19th title

🔸 7th Masters 1000

🔸 7-4 vs Sinner

🔸 Ends Sinner's 26-matches winning streak



🙌 CARLOS ALCARAZ 🙌pic.twitter.com/sMunreDwCt — We Are Tennis (@WeAreTennis) May 18, 2025

За матч Алькарас 4 рази подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 2 брейки. Його суперник виконав 1 ейс, 3 рази помилився на подачі та не зробив жодного брейку.

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €9,645,265

Фінал, 18 травня

Карлос Алькарас (Іспанія) – Яннік Сіннер (Італія) 7:6(5), 6:0

Це була дванадцята зустріч суперників, іспанець лідирує 8:4.

Алькарас провів 25 фінал на рівні АТР-туру і здобув 19 титулів, з яких 7 на Мастерсах. З наступного тижня він підніметься на другу сходинку рейтингу.

Сіннер продовжуватиме посідати першу позицію. Його вражаюча серія з 26 перемог поспіль у Турі завершилась.

Нагадаємо, що напередодні співвітчизниця Сіннера Жасмін Паоліні стала переможницею в Римі в жіночому одиночному розряді.