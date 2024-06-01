Поєдинок Світоліної та Богдан на Ролан Гаррос призупинено через дощ
Українська тенісистка Еліна Світоліна (19) не змогла дограти поєдинок третього кола Ролан Гаррос проти румунки Ани Богдан (64).
Гра була призупинена через дощ за рахунку 7:5, 2:1 на користь українки. Матч буде продовжено згодом.
Зазначимо, що в очному протистоянні рахунок 1:0 на користь румунської тенісистки. Богдан виявилася сильнішою у квітні в поєдинку Кубку Біллі Джин Кінга.
Напередодні Ястремська зазнала поразки від третьої ракетки світу в одиничному розряді, а Надія та Людмила Кіченок змогли перемогти у своїх матчах парного.