Перша ракетка світу вийшов у дебютний для себе фінал Ролан Гаррос

Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер став другим фіналістом Ролан Гаррос 2025. У півфінальному поєдинку він переміг серба Новака Джоковича (6).

Матч тривав 3 години 16 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 7:5, 7:6(3).

Гра вийшла гідною півфіналу і молодість все ж перемогла. Шанс змінити хід подій на корті був у Джоковича у третій партії, коли за рахунку 5:4 він мав на прийомі три сет-пойнти, однак реалізувати їх не зміг. На тай-брейку Сіннер шансів своєму титулованому супернику не залишив.

За матч Сіннер 10 разів подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 3 брейки. Його суперник виконав 4 ейси, зробив 1 помилку на подачі та 1 брейк.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Півфінал, 6 червня

Яннік Сіннер (Італія) – Новак Джокович (Сербія) 6:4, 7:5, 7:6(3)

Суперниці зустрічалися вдев'яте, Сіннер виграв п'ятий матч, з яких чотири поспіль.

Італієць продовжив свою безпрограшну серію на мейджорах до 20 матчів і вперше у кар'єрі вийшов у фінал Ролан Гаррос. У вирішальному поєдинку він зіграє проти чинного чемпіона турніру іспанця Карлоса Алькараса (2).

Нагадаємо, що Алькарас здолав у своєму півфінальному поєдинку на відмові іншого італійця, Лоренцо Музетті (7) з рахунком 4:6, 7:6(3), 6:0, 2:0.