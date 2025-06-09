Алькарас – про виграний фінал Ролан Гаррос: Ключовим фактором була віра в себе

Друга ракетка світу іспанець Карлос Алькарас поділився враженнями після перемоги у фіналі Ролан Гаррос 2025 над лідером світового рейтингу Янніком Сіннером з Італії.

Слова чемпіона наводить портал Punto de Break.

Це був найбільш хвилюючий матч, який я поки грав, без сумнівів. Думаю, у сьогоднішньому поєдинку було все: дійсно хороші моменти, дійсно погані. Я просто дуже-дуже щасливий. Я пишаюся тим, як я впорався з усім. Це вперше я відігрався з 0:2 за сетами. Думаю, що у Сіннера були кращі шанси, але я повторював собі, що я повинен грати рішуче, незважаючи ні на що. Думаю, що це був ключовий фактор сьогодні

Алькарас вважає, що зіграє ще багато фіналів мейджорів з Янніком Сіннером.

"Якщо люди зараз кажуть, що це був поєдинок на рівні з Борг-Макінрой і Федерер-Надаль на Вімблдоні, то для мене це велика честь. Я не знаю, чи справді ці матчі на одному рівні, тому що ті фінали є історичними. Нехай люди кажуть, для них, можливо, це так і є. Але для мене ті матчі – це історія. Я не знаю, чи можна їх порівнювати.

Я просто щасливий, що виграв усі ці матчі, що моє ім'я поруч з усіма цими іменами чемпіонів Ролан Гаррос. Думаю, що всі наші матчі з Янніком важливі. Це вперше ми зіграли у фіналі на турнірі Grand Slam, але, сподіваюся, що не останній. Так, сподіваюся, ми будемо грати ще багато фіналів Grand Slam", – передбачив Карлос.