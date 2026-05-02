Стиль, про який Андрєєва може лише мріяти: найкращі сукні, в яких Костюк виходила на корт

Поки вся увага прикута до фіналу престижного турніру в Мадриді, де Марта Костюк зійдеться у вирішальному матчі з Міррою Андрєєвою, українка встигла голосно заявити про себе не лише грою, а й стилем. Її виходи на корт уже давно стали окремою темою для обговорення в соцмережах, де кожен новий образ викликає хвилю реакцій.

Яскраві сукні, продумані деталі та впевнена подача зробили Костюк однією з найстильніших тенісисток сучасності. Її матчеві аутфіти регулярно розлітаються мережею, збираючи тисячі вподобань і коментарів, а фанати активно обговорюють кожен новий вихід українки.

На тлі такого резонансу "Чемпіон" вирішив зібрати символічну добірку з десяти найкращих тенісних суконь Костюк, які найбільше запам'яталися вболівальникам.

Зелений колір у Марти, схоже, є одним із найулюбленіших, адже українка обожнює бодай раз у сезон вийти на корт у смарагдовому чи салатовому вбранні.

Куди ж без класичного білього кольору. Костюк вражала фанатів на Вімблдоні, де всі мають певний дрес-код, але для нашої героїні світлі кольори в моді на будь-якому змаганні.

Кажуть, що червоний колір є кольором пристрасні. Інакше й ніяк не опишеш те, як виступає Марта на корті, тому вона і обирає відповідний аутфіт. Проте тенісистка полюбляє не лише насичені кольори, але й рожевий, синій та багато інших. Українка знає, як вразити прихильників!

Нагадаємо, фінальний матч турніру в Мадриді відбудеться 2 травня. Старт поєдинку назначений на 18:00 за київським часом. На "Чемпіоні" можна ознайомитись із анонсом фінального поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Марта Костюк завдяки виходу у фінал турніру в Мадриді встановила рекорд українського тенісу.