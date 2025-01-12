Завадила погода: стартовий матч Стародубцевої на Australian Open перервано

Стартовий матч української тенісистки Юлії Стародубцевої (100) на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу 2025 року проти представниці Канади Лейли Фернандес (31) був перерваний.

Сталося це через дощ за рахунку 5:3 на користь Фернандес у першому сеті.

Зазначимо, що для тенісисток це перша очна зустріч між собою.

Станом на 4:30 за київським часом гра, яка зупинилась приблизно о 3:10, не була відновленна. Матч проходить на KIA Arena. Цей корт немає даху.

На KIA Arena також свою гру має провести перша ракетка України Марта Костюк (18). Її суперницею буде японка Нао Хібіно (143). Орієнтовно матч мав розпочатися о 8:30 за київським часом, але тепер стартує значно пізніше.