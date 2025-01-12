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Завадила погода: стартовий матч Стародубцевої на Australian Open перервано

Руслан Травкін — 12 січня 2025, 04:42
Завадила погода: стартовий матч Стародубцевої на Australian Open перервано
Юлія Стародубцева
Getty images

Стартовий матч української тенісистки Юлії Стародубцевої (100) на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу 2025 року проти представниці Канади Лейли Фернандес (31) був перерваний. 

Сталося це через дощ за рахунку 5:3 на користь Фернандес у першому сеті.

Зазначимо, що для тенісисток це перша очна зустріч між собою. 

Станом на 4:30 за київським часом гра, яка зупинилась приблизно о 3:10, не була відновленна. Матч проходить на KIA Arena. Цей корт немає даху.

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На KIA Arena також свою гру має провести перша ракетка України Марта Костюк (18). Її суперницею буде японка Нао Хібіно (143). Орієнтовно матч мав розпочатися о 8:30 за київським часом, але тепер стартує значно пізніше. 

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