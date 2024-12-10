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Бразилець став першим тенісистом, який зробив камінг-аут

Руслан Травкін — 10 грудня 2024, 10:53
Бразилець став першим тенісистом, який зробив камінг-аут
Жоау Лукас Рейс (на передньому плані)
Instagram

Бразильський тенісист Жоао Лукас Рейс (401) зробив камінг-аут.

Про це він повідомив у себе в Instagram.

Він виставив спільне фото з актором та моделлю Гі Сампайо Рікардо.

"З днем народження. Щасливе життя. Я люблю тебе", – підписав він пост.

Жоао став першим активним професійним тенісистом, який відкрито визнав свою гомосексуальність. Американець Браян Вехалі, який 2003 року посідав 64 позицію рейтингу ATP, зробив камінг-аут у 2023 році через 10 років після завершення кар'єри.

У жіночому тенісі у свої нетрадиційній сексуальній орієнтації зізнавалися Біллі Джин Кінг, Мартіна Навратілова та Амелі Моресмо.

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