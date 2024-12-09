Рейтинг ATP: українці покращили свої позиції, Сіннер все ще перший
У понеділок, 9 грудня, був оновлений офіційний рейтинг чоловічої асоціації тенісистів ATP.
Минулий тиждень ніяк не вплинув на положення тенісистів у першій десятці рейтингу.
Переможець Підсумкового турніру ATP Яннік Сіннер, як і раніше, з великим запасом лідирує.
Не можна не відзначити успіхи українських спортсменів. П'ятірка найкращих українців покращила свої позиції у рейтингу.
Першою ракеткою України залишився Олександр Овчаренко, який поступово наближається до ТОП-300.
Рейтинг ATP (9 грудня)
1. Яннік Сіннер (Італія) - 11 830 очок
2. Александр Звєрєв (Німеччина) - 7 915
3. Карлос Алькарас (Іспанія) - 7 010
4. Тейлор Фріц (США) - 5 100
5. Даніїл Медведєв (-) - 5 030
6. Каспер Рууд (Норвегія) - 4 255
7. Новак Джокович (Сербія) - 3 910
8. Андрєй Рубльов (-) - 3 760
9. Алекс де Мінор (Австралія) - 3 745
10. Григор Дімітров (Болгарія) - 3 350
...
311 (313). Олександр Овчаренко (Україна) - 163
315 (316). Олег Приходько (Україна) - 161
384 (399). Вадим Урсу (Україна) - 124
390 (391). Віталій Сачко (Україна) - 122
503 (504). Юрій Джавакян (Україна) - 76
Нагадаємо, що на нашому сайті також можна ознайомитися з оновленим рейтингом WTA, де Марта Костюк залишилася у статусі першої ракетки України.