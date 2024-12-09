Рейтинг ATP: українці покращили свої позиції, Сіннер все ще перший

У понеділок, 9 грудня, був оновлений офіційний рейтинг чоловічої асоціації тенісистів ATP.

Минулий тиждень ніяк не вплинув на положення тенісистів у першій десятці рейтингу.

Переможець Підсумкового турніру ATP Яннік Сіннер, як і раніше, з великим запасом лідирує.

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Не можна не відзначити успіхи українських спортсменів. П'ятірка найкращих українців покращила свої позиції у рейтингу.

Першою ракеткою України залишився Олександр Овчаренко, який поступово наближається до ТОП-300.

Рейтинг ATP (9 грудня)

1. Яннік Сіннер (Італія) - 11 830 очок

2. Александр Звєрєв (Німеччина) - 7 915

3. Карлос Алькарас (Іспанія) - 7 010

4. Тейлор Фріц (США) - 5 100

5. Даніїл Медведєв (-) - 5 030

6. Каспер Рууд (Норвегія) - 4 255

7. Новак Джокович (Сербія) - 3 910

8. Андрєй Рубльов (-) - 3 760

9. Алекс де Мінор (Австралія) - 3 745

10. Григор Дімітров (Болгарія) - 3 350

...

311 (313). Олександр Овчаренко (Україна) - 163

315 (316). Олег Приходько (Україна) - 161

384 (399). Вадим Урсу (Україна) - 124

390 (391). Віталій Сачко (Україна) - 122

503 (504). Юрій Джавакян (Україна) - 76

Нагадаємо, що на нашому сайті також можна ознайомитися з оновленим рейтингом WTA, де Марта Костюк залишилася у статусі першої ракетки України.