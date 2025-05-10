Сіннер виграв перший офіційний матч після відбуття дискваліфікації
Яннік Сіннер
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Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер провів свій перший офіційний матч після тримісячної дискваліфікації. У другому колі Мастерсу в Римі він переміг аргентинця Маріано Навоне (99).
Зустріч тривала 1 годину 39 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 6:4.
За матч Сіннер 1 раз подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 2 брейки. Його суперник не виконував ейсів, 1 раз помилився на подачі та не спромігся на жоден брейк.
Internazionali BNL d`Italia – АТР 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: €9,645,265
Друге коло, 10 травня
Яннік Сіннер (США) – Маріано Навоне (Аргентина) 6:3, 6:4
Це була перша зустріч суперників. У наступному раунді змагань Сіннер зіграє проти нідерландця Єспера де Йонга (93).
Нагадаємо, що Янніка Сіннера було дискваліфіковано WADA через порушення антидопінгових правил на термін з 9 лютого по 4 травня.