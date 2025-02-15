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Процес міг тривати ще довго, – Сіннер прокоментував свою дискваліфікацію

Володимир Максименко — 15 лютого 2025, 13:10
Процес міг тривати ще довго, – Сіннер прокоментував свою дискваліфікацію
Яннік Сіннер
Getty Images

Перша ракетка світу Яннік Сіннер прокоментував свою дискваліфікацію від WADA за порушення антидопінгових правил.

Слова тенісиста наводить Independent.

"Це справа тиснула на мене протягом року і процес міг тривати ще довго. Я завжди визнавав, що несу відповідальність за свою команду.

Суворі правила WADA є важливим захистом виду спорту, який я люблю. З огляду на все це, я вирішив прийняти їхню пропозицію та врегулювати це питання шляхом тримісячної дискваліфікації", – розповів Сіннер.

Нагадаємо, що у жовтні Спортивний арбітражний суд зареєстрував апеляційну заяву, подану WADA проти Янніка Сіннера, де зазначалось два епізоди порушення правил італійцем.

Зазначимо, що минулого місяця італієць став переможцем Australian Open, здолавши у фіналі Александра Зверєва.

Окрім того, в оновленому рейтингу ATP спортсмен зберіг свою позицію, в той час, як українці дещо поліпшили своє положення.

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