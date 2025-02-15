Процес міг тривати ще довго, – Сіннер прокоментував свою дискваліфікацію

Перша ракетка світу Яннік Сіннер прокоментував свою дискваліфікацію від WADA за порушення антидопінгових правил.

Слова тенісиста наводить Independent.

"Це справа тиснула на мене протягом року і процес міг тривати ще довго. Я завжди визнавав, що несу відповідальність за свою команду.



Суворі правила WADA є важливим захистом виду спорту, який я люблю. З огляду на все це, я вирішив прийняти їхню пропозицію та врегулювати це питання шляхом тримісячної дискваліфікації", – розповів Сіннер.