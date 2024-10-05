CAS зареєстрував апеляцію WADA у справі першої ракетки світу

Спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляційну заяву, подану Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) проти першої ракетки світу Янніка Сіннера, Міжнародного агентства з тенісу (ITIA) та Міжнародної федерації тенісу (ITF).

Про це йдеться в пресрелізі на сайті CAS.

У своїй апеляції WADA просить винести нове рішення про те, що Сіннер вчинив два порушення антидопінгових правил.

CAS розпочав арбітражне провадження. Сторони обмінюються письмовими матеріалами, і зараз формується арбітражна колегія, яка розглядатиме справу.

"Після цього колегія дасть вказівки, що стосуються наступного етапу процесу, включно з проведенням слухань. Після слухань колегія порадиться і винесе арбітражну постанову, що містить саме рішення і його підстави. Наразі неможливо назвати строки винесення рішення", – йдеться в пресрелізі CAS.

У березні цього року Сіннер двічі здав допінг-проби, в яких було виявлено метаболіти забороненого анаболічного стероїду клостеболу. Тенісист пояснив, що речовина потрапила в його організм з рук його фізіотерапевта під час масажу. В результаті італієць був визнаний невинуватим незалежним трибуналом ITIA.