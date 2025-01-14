Впевнена Ястремська, виліт Калініної та успіх сестер Кіченок: підсумки ігрового дня Australian Open

У третій турнірний день Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2025 року свою першу гру провели відразу чотири представниці України: Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна в одиночному розряді, а також сестри Людмила та Надія Кіченок в парному, маючи при цьому різних напарниць.

Першою серед українок на корт виходила Даяна Ястремська, якій протистояла єгиптянка Маяр Шериф. Раніше тенісистки ніколи не зустрічалися і 24-річна одеситка відразу продемонструвала, чому саме її вважають фавориткою зустрічі.

П'ять поспіль виграних геймів у першій партії, два з яких на подачі суперниці. Коли Шериф оговталася і вперше виграла перше очко, то рахунок вже був 5:1 на користь українки, яка впевнено реалізувала свій сет-пойнт, програвши лише один розіграш у наступному геймі.

Другу партію Маяр Шериф розпочала вже краще, відігравшись з брейк-пойнта Ястремської, 65 ракетка світу зуміла забрати гейм, однак українка була налаштована серйозно і після вдалої реалізації своєї подачі вона з чотирьох брейків усе ж забрала і гейм, де розігрувала єгиптянка.

Даяна Ястремська Getty Images

Далі на нас чекали розміни подачами, деякі були "сухими", а інколи Ястремська лише з 15 подачі забирала своє очко. Зрештою через перевагу, яку одеситка захопила на початку сету, їй вдалося довести справу до матч-пойнту, який вона впевнено реалізувала.

Підсумковий рахунок на табло 6:1 та 6:4, Даяна Ястремська крокує до другого кола, де на неї очікує одна з сенсацій турніру, 30 річна чорногорка Данка Ковінич (1289), що здолала 44 ракетку світу Лулу Сун з Нової Зеландії.

Далі на авансцену вийшла фіналістка тогорічного парного розряду Australian Open Людмила Кіченок. Щоправда, тепер 32-річна дніпрянка виступає в парі не з латвійкою Оленою Остапенко, а з представницею Тайваня Чжань Хаоцін. У першому колі AO-2025 їм протистояли нейтральна росіянка Анастасія Потапова та сербка Ольга Данилович.

Загалом матч вийшов дуже близьким, уже в першому сеті тенісистки обмінювалися взятими очками, однак за рахунку 5:5 Кіченок та Хаоцін програли свою подачу та не зуміли забрати гейм у суперниць, що призвело до програшу з мінімальним рахунком 7:5.

Проте ця поразка та програна перша подача в другій партії не вдарили по моральній складовій українсько-тайванської пари. Програвавши з рахунком 2:0 Кіченок з партнеркою зуміли взяти три гейми поспіль та довести рахунок до переможного в другому сеті – 6:4.

Людмила Кіченок Getty Images

Третій сет також розпочався з виграного гейму російсько-сербського дуету. Протягом першої половини вирішальної партії Кіченок та Хаоцін виступали в ролі наздоганяючих, однак спочатку виграли подачу суперниці, програючи 3:2, а потім довершили свій успіх, вигравши три поспіль гейми, два з яких на подачі Потапової та Данілович.

5:7, 6:4 та 6:4, Людмила Кіченок та Чжань Хаоцін подолали перший раунд змагань та зустрінуться з переможцем протистояння Лінда Носкова (Чехія)/Гезер Вотсон (Велика Британія) – Діан Паррі (Франція)/Гаррієт Дарт (Велика Британія).

Набагато впевненіше свою перемогу здобула сестра Людмили, Надія Кіченок, яка виступає в парі з канадкою Лейлою Фернандес, яка напередодні в близькому поєдинку обіграла іншу українку Юлію Стародубцеву в першому колі одиночного розряду Australian Open.

Протистояла українсько-канадському тандему місцева пара тенісисток Талія Гібсон та Мая Джойнт. Австралійки намагалися створити спротив на початку першої партії, однак за рахунку 3:2 на їх користь програли відразу 4 гейми поспіль, що ознаменувала виграшний сет для Кіченок та Фернандес.

Надія Кіченок Getty Images

Трохи інший сценарій мав другий сет, у якому вже Гібсон та Джойнт намагалися не відставати за рахунку, але їх зусиль було мало, дві програні подачі та знову лише три виграних гейми. Австралійським тенісисткам не вдалося порадувати рідну публіку ні перемогою, ні видовищною боротьбою – 6:3, 6:3.

У другому колі на Кіченок та Фернандес очікує матч з переможцем протистояння Жаклін Крістіан (Румунія)/Камілла Розателло(Італія) – Крістіна Букша (Іспанія)/Яна Сізікова(-). Зазначимо, що Букша є бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2024 у парі, у матчі за третє місце вона разом з Сарою Соррібес Тормо перемогла представниць Чехії Лінду Носкову та Кароліну Мухову.

Останньою на корт у Мельбурні серед українок вийшла Ангеліна Калініна, яка протистояла колишній другій ракетці світу Онс Жабер (39) з Тунісу. До цього матчу 27-річна уродженка Нової Каховки двічі грала з Жабер і двічі зазнавала поразки.

Розпочавши доволі впевнено, з перемоги на подачі суперниці. Калініна віддала брейк-пойнт суперниці вже в наступному геймі. Українка намагалася нав'язати боротьбу, але досвідчена туніска була кращою на подачі (відразу 3 навиліт у першому сеті), а також вдаліше реалізовувала свої брейк-пойнти (75% проти 40% у першій партії). Українка за весь перший сет лише одного разу забрала гейм на своїй подачі – 6:3.

Калініна дуже вдало розпочала другу партію, забравши три гейми поспіль і здавалося, що українка готова здійснити камбек, але Жабер оговталася та не віддала після цього жодного розіграшу. Шість поспіль очок для представниці Тунісу та підсумкова перемога з рахунком 6:3, 6:3.

Після двох ігрових днів з шести українських тенісисток, що виступають в одиночному розряді ми втратили рівно половину представництва. Боротьбу на кортах Мельбурна продовжать Еліна Світоліна, Марта Костюк та півфіналістка тогорічного розіграшу Australian Open Даяна Ястремська.

Виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу, окрім Ангеліни Калініної, також припинили Дар'я Снігур та Юлія Стародубцева.