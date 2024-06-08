Партнер Кіченок виграв Ролан Гаррос у парному чоловічому розряді

Хорват Мате Павич та сальвадорець Марсело Аревало стали переможцями парного чоловічого розряду Ролан Гаррос-2024.

У фіналі вони перемогли італійців Андреа Вавассорі та Сімоне Болеллі. Матч тривав 1 годину 34 хвилини та завершився з рахунком 7:5, 6:3.

Павич та Аревало зробили 4 ейси, тоді як суперники подали на виліт лише одного разу. Також вони реалізували 6 із 7 брейк-пойнтів, а італійці — жодного.

Roland Garros — Grand Slam

Парний чоловічий розряд

Париж, Франція

Ґрунт

Призовий фонд — $24,961,000

Фінал, 8 червня

Мате Павич (Хорватія)/Марсело Аревало (Сальвадор) — Андреа Вавассорі/Сімоне Болеллі (Італія) 7:5, 6:3

Зазначимо, що Павич — партнер українки Людмили Кіченок. Вони мали взяти участь у змішаному парному розряді Ролан Гаррос, але після перемоги в першому колі знялися з невідомих причин. Ймовірно, через травму Кіченок, адже після того вона на корт не виходила.

Для Мате це сьомий Grand Slam. До цього в нього було по три перемоги в парному розряді та міксі, зокрема й Вімблдон-2023 разом із Людмилою Кіченок.