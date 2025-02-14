Остапенко заявила, що була впевнена в перемозі над Швьонтек

Латвійська тенісистка Альона Остапенко (37) заявила, що була впевнена в перемозі над Ігою Швьонтек (2) у півфіналі турніру WTA 1000 у Досі.

Про це Остапенко розповіла в інтерв'ю на корті:

"У цього корту особлива енергетика, і це завжди мені допомагало. Для мене все почалося саме тут, на цьому корті (у 2016-му 18-річна Остапенко дійшла до фіналу – прим.).

Виходячи сьогодні на корт, я була впевнена, що зможу її обіграти, тому що ми провели багато матчів, і я знаю, як з нею грати. Я більше зосереджувалася на собі й знала, що мені потрібно робити. Я задоволена тим, як цього тижня справлялася з емоціями, і дуже рада бути у фіналі".

Поєдинок тривав 1 годину 11 хвилин і завершився із рахунком 6:3, 6:1 на корить Остапенко.

Це була п'ята зустріч спортсменок, всі вони завершилися перемогами латвійської тенісистки.

Остапенко вдруге в кар'єрі зіграє у фіналі цього турніру, де зустрінеться з представницею США Амандою Анісімовою (41). У 2016-му Альона в матчі за титул поступилась іспанці Карлі Суарес Наварро.

Щодо польки, яка три останні роки ставала у Досі тріумфаторкою турніру, то її рекордну 15-матчеву переможну серію у столиці Катару перервано.