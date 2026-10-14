Пегула не реалізувала 3 матч-пойнти і вилетіла у другому колі турніру в Ухані

Четверта ракетка світу американка Джессіка Пегула несподівано поступилася у другому колі турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані латвійці Альоні Остапенко (34).

Гра тривала 2 години 23 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 6:7(7), 3:6.

На тай-брейку другого сету Остапенко відіграла три матч-пойнти суперниці, після чого забрала партію з першої ж можливості.

Dongfeng · Voyah Wuhan Open – WTA 1000

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Друге коло, 14 жовтня

Альона Остапенко (Латвія) – Джессіка Пегула (США) 2:6, 7:6(7), 6:3

Суперниці зустрічалися всьоме, Остапенко здобула третю перемогу. У наступному колі змагань латвійка зіграє з сильнішою в матчі між Ши Хань (217, Китай) та Лейлою Фернандес (25, Канада).

Нагадаємо, що єдиною українкою на турнірі в Ухані залишається Еліна Світоліна (6). 15 жовтня вона протистоятиме китаянці Го Ханьюй (240) у матчі 1/8 фіналу.