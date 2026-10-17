Кривдниця Світоліної стала першою фіналісткою "тисячника" в Ухані

Британська тенісистка Сонай Картал (170) обіграла латвійку Альону Остапенко (34) у півфіналі турніру серії WTA 1000 в Ухані й стала першою фіналісткою змагань.

Гра тривала 2 години 15 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(9), 7:6(5).

В обох партіях Остапенко була попереду – 4:1, і в кожній не реалізувала по одному сет-пойнту перед тай-брейками. Ще дві можливості латвійка втратила на тай-брейку першої партії.

Dongfeng · Voyah Wuhan Open – WTA 1000

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Півфінал, 17 жовтня

Сонай Картал (Велика Британія) – Альона Остапенко (Латвія) 7:6(9), 7:6(5)

Тенісистки зустрічалися втретє, британка має дві перемоги. У вирішальному матчі змагань Картал зіграє проти сильнішої польському дербі між Ігою Швьонтек (9) та Маєю Хвалінською (22).

Сонай вперше у кар'єрі зіграє у фіналі "тисячника". Вона стала найбільш низькорейтинговою фіналісткою турніру WTA 1000 з моменту заснування цієї категорії 2009 року.

Нагадаємо, що Картал обіграла українку Еліну Світоліну (6) у півфінальному матчі турніру в Ухані.