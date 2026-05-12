36-річна румунка стала першою півфіналісткою "тисячника" в Римі
36-річна румунка Сорана Кирстя (27) стала першою півфіналісткою турніру серії WTA 1000 в Римі. У чвертьфінальному поєдинку вона обіграла латвійку Альону Остапенко (36).
Гра тривала 1 годину 33 хвилини і завершилася з рахунком 6:1, 7:6(0).
У другій партії Кирстя поступалася з рахунком 3:5, зуміла відіграти сет-пойнт суперниці, а на тай-брейку просто знищила Остапенко.
Суперниці зустрічалися ввосьме, кожна має по чотири перемоги. У наступному колі змагань Кирстя зіграє з сильнішою в матчі між Коко Гофф (4, США) та Міррою Андрєєвою (7, -).
Румунка стала третьою найстаршою півфіналісткою турніру в столиці Італії після Мартіни Навратілової (1994) та Біллі Джин Кінг (1982).
Нагадаємо, що Сорана в третьому колі турніру в Римі вибила з боротьби "нейтральну" першу ракетку світу Аріну Сабалєнку. Кирстя завершить кар'єру після закінчення поточного сезону.