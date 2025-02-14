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Швьонтек встановила рекорд за перемогами поспіль на турнірі у Досі

Станіслав Матусевич — 14 лютого 2025, 13:01
Іга Швьонтек
Іга Швьонтек
Getty images

Польська тенісистка Іга Швьонтек (2), вийшовши до півфіналу турніру серії WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025 у Досі, здобула 15 перемогу поспіль на турнірі у Катарі. Ця серія перемог є найдовшою у турнірі з моменту його заснування у 2001 році.

Як відомо, Швьонтек є діючою чемпіонкою змагання. Турнір у Досі вона вигравала тричі поспіль, з 2022 по 2024 роки.

У півфіналі катарського "тисячника" уже сьогодні, 14 лютого, о 16:00 Швьонтек зустрінеться з Альоною Остапенко (37) з Латвії.

Нагадаємо, що напередодні Марта Костюк не змогла вийти до півфіналу у Досі, поступившись у напруженому матчі Аманді Анісімовій (41) зі США.

Доха Іга Швьонтек WTA 1000

Іга Швьонтек

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