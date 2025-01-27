Рейтинг ATP: Сіннер лідирує, українці за межами перших трьох сотень

У понеділок, 27 січня, чоловіча асоціація тенісистів ATP оновила свій рейтинг.

Італійський тенісист Яннік Сіннер уже 34 тижні очолює список, значно випереджаючи німця Александра Звєрєва, що йде другим.

Саме ці два тенісисти напередодні визначали переможця у фіналі Australian Open. Сильнішим виявився 23-річний уродженець Сан-Кандідо, що знаходиться на півночі Італії.

Олександр Овчаренко зберіг за собою статус першої ракетки України, посідаючи при цьому 311-те місце світового рейтингу.

Олег Приходько втратив 6 позицій у списку, а от Віталій Сачко відіграв 25 сходинок і повернувся до топ-400 світового рейтингу.

Рейтинг ATP

(Оновлено 27 січня)

1 (1). Яннік Сіннер (Італія) – 11830 очок;

2 (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 8135;

3 (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 7010;

4 (4). Тейлор Фріц (США) – 5050;

5 (6). Каспер Рууд (Норвегія) – 4160;

6 (7). Новак Джокович (Сербія) – 3900;

7 (5). Даніїл Медведєв (-) – 3780;

8 (8). Алекс де Мінор (Австралія) – 3735;

9 (11). Томмі Пол (США) – 3495;

10 (9). Андрєй Рубльов (-) – 3130;

...

311 (314). Олександр Овчаренко (Україна) – 166;

350 (344). Олег Приходько (Україна) – 139;

392 (417). Віталій Сачко (Україна) – 122;

404 (402). Вадим Урсу (Україна) – 117;

475 (529). Ерік Ваншельбойм (України) – 86;

504 (509). Юрій Джавакян (Україна) – 78;

528 (533). Ілля Марченко (Україна) – 69;

545 (548). Олексій Крутих (Україна) – 66;

548 (539). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 65.

Напередодні став відомий оновлений рейтинг WTA, у якому свої нові позиції дізналися Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та інші.