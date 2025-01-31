Не впасти ще глибше. Анонс матчу Кубка Девіса плейоф Першої Світової групи Туніс – Україна

Чоловіча збірна України з тенісу 31 січня – 1 лютого проведе матч плейоф Першої Світової групи Кубка Девіса проти команди Тунісу. Поєдинок пройде у місті Туніс, столиці однойменної держави, на хардових кортах спорткомплексу Courts de tennis de la cité nationale sportive el menzah. Переможець пари гратиме у Першій Світовій групі, а той, хто програє – у Другій Світовій групі.

У середині вересня минулого року збірна України проводила матч Першої Світової групи проти Ізраїля на умовно домашніх кортах кіпрської Ларнаки. На жаль, тоді усі три одиночні зустрічі програли Олександр Овчаренко, Віталій Сачко та Олексій Крутих. Єдину звитягу здобули Крутих та Ілля Білобородько у парному поєдинку. Тож після сумарної поразки 1:3 українці змушені будуть відстоювати право залишитися у Першій групі. Ізраїльтяни у ці ж терміни проводитимуть домашній матч кваліфікації до Фіналу Кубка Девіса проти команди Німеччини.

Олексій Крутих Федерація тенісу України

Збірна Тунісу минулої осені проводила вдома зустріч Другої Світової групи проти Ірландії. Скандер Мансурі тоді поступився лідеру ірландців Майклу Агві, після чого лідер тунісців Азіз Дугаз здолав Конора Геннона. У другий день Мансурі разом з Азізом Уакаа виграли парний поєдинок, а Дугаз не зміг нічого протиставити Агві. Таким чином, доля протистояння вирішувалася у грі записного парника Мансурі проти Геннона, де тунісець святкував впевнену перемогу. Сумарний рахунок матчевої зустрічі 3:2 на користь Тунісу. Тепер ця збірна спробує пробитися у Кубку Девіса на один щабель вище.

Склад збірної України:

Олександр Овчаренко (23 роки, №308 АТР, №436 парного рейтингу). Розпочав сезон на челенджері в Оейраші, де у кваліфікації здобув дві перемоги та вийшов в основну сітку. У першому колі основи після перших чотирьох геймів знявся у грі проти Марка Лаяла. За тиждень програв на старті кваліфікації челенджера у французькому Кемпері.

Віталій Сачко (27 років, №392 АТР, №202 парного рейтингу). Минулого тижня у Кемпері пройшов кваліфікацію, після чого в основній сітці здолав представника топ-100 Отто Віртанена та колишню 18-ту ракетку світу Бенуа Пера. Лише у чвертьфіналі поступився Маттео Мартіно.

Олексій Крутих (24 роки, №545 АТР, №349 парного рейтингу). Відкрив сезон на 15-тисячнику в Анталії, де дійшов до півфіналу.

В’ячеслав Бєлінський (21 рік, №548 АТР, №832 парного рейтингу). Зіграв на двох 15-тисячниках в Анталії, далі другого раунду не заходив.

Владислав Орлов (29 років, №604 АТР, №295 парного рейтингу). Встиг зі старту сезону взяти участь у трьох турнірах серій М15 та М25, найкращий результат – друге коло в Індії.

Капітан – Орест Терещук.

Віталій Сачко Федерація тенісу України

Зі складом нашої команди все більш-менш зрозуміло. До збірної викликані ті ж тенісисти, що грають за неї останні матчеві зустрічі. Якщо обійдеться без проблем зі здоров’ям, як у поєдинку проти ізраїльтян, коли у другий ігровий день замість Сачка на корт вийшов Крутих, то якраз Віталій разом з Овчаренком проведуть два одиночних матчі. Ось щодо пари, тут можуть бути запитання. Від початку заявлено пару Крутих/Орлов, але це дуже умовно, у суботу вибір складу дуету залежатиме від багатьох факторів

Склад збірної Тунісу:

Азіз Дугаз (27 років, №222 АТР, №754 парного рейтингу). Лідер тунісців на старті сезону подолав кваліфікацію Australian Open, а програв у першому колі основи представнику топ-100 Йошіхіто Нішіоці з Японії. Після чого вже у стартовому колі 25-тисячника у Досі поступився… українцю Еріку Ваншельбойму, який перебував на той момент у п’ятій сотні рейтингу.

Моез Ешаргі (32 роки, №460 АТР, №715 парного рейтингу). Минулого тижня взяв титул на домашньому 15-тисячнику у Монастірі.

Азіз Уакаа (25 років, №645 АТР, №294 парного рейтингу). У поточному сезоні виступав на двох 15-тисячниках у Монастірі, де програвав у перших колах

Адем Нагуді (24 роки, – ). У цьому році не грав, має всього 4 матчі у кар’єрі в одиночках на рівні ITF. В парах виступав частіше, без особливих успіхів.

Малік Джазірі (41 рік, – ). Один з найвідоміших у минулому туніських тенісистів. Не проводив офіційних матчів з 2023 року.

Капітан – Малік Джазірі.

У збірної Тунісу, як і в українців, ситуація з гравцями на одиночні зустрічі більш-менш зрозуміла. У них виступлять Дугаз та Ешаргі. А ось із парою все туманно. Справа в тому, что Скандер Мансурі, герой матчу проти Ірландії, 56 ракетка світу у парному розряді, був викликаний на гру з Україною. Але отримав пошкодження, тому довелося нашвидкуруч дозаявляти ветерана туніського тенісу, капітана збірної Маліка Джазірі. Є невелика ймовірність, що саме він може допомогти команді у парній зустрічі.

Жеребкування

У четвер, 30 січня, було проведене жеребкування матчу. Ось його результати.

П’ятниця, 31 січня. Початок зустрічей о 12.00.

Азіз Дугаз – Віталій Сачко

Моез Ешаргі – Олександр Овчаренко

Субота, 1 лютого. Початок зустрічей об 11.00.

Азіз Уакаа/Адем Нагуді – Олексій Крутих/Владислав Орлов

Азіз Дугаз – Олександр Овчаренко

Моез Ешаргі – Віталій Сачко

Процедура жеребкування Федерація тенісу України

Визначити фаворита у такому матчі доволі складно. Хардове покриття не дає переваг жодній зі збірних, адже, хоч африканці вважаються любителями ґрунту, протягом сезону їм доводиться багато грати на харді, як і українцям. Звичайно, домашні корти дають певну перевагу господарям. Однак у нашої команди, здається, починає набирати форму 2-річної давнини Віталій Сачко. З урахуванням проблем тунісців у парі, ризикнемо спрогнозувати важку звитягу збірної України.

Прогноз Чемпіона: перемога збірної України 3:2.

Де дивитися

На жаль, трансляції матчу не передбачено, оскільки приймаюча сторона не забезпечила такої можливості.