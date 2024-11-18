Приходько та Сачко пробилися до основної сітки Челленджера в Італії
У понеділок, 18 листопада, відбулися фінальні матчі кваліфікації Челленджеру в італійському Роверето.
За місце в основній сітці турніру боролися Олег Приходько та Віталій Сачко.
Суперниками українців стали Мілош Кароль (Словаччина) та Андреа Гуерр'єрі (Італія) відповідно.
Приходько провів практично рівні два сети зі своїм опонентом, і обидва вони завершилися на користь Олега.
А ось Сачко після дуже легкого першого сета (6:1) витратив у два рази більше часу на другий. Але Віталій також виборов місце в основній сітці.
Олег Приходько (Україна) – Мілош Кароль (Словаччина) 2:0 (7:6(5), 7:5)
Віталій Сачко (Україна) – Андреа Гуерр'єрі (Італія) 2:0 (6:1, 7:5)
Нагадаємо, що минулої ночі збірна України здобула важку перемогу над збірною Австрії у плейоф Кубка Біллі Джин Кінга.