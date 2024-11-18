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Сіннер на Підсумковому турнірі ATP повторив рекорд 38-річної давнини

Олексій Погорелов — 18 листопада 2024, 09:43
Сіннер на Підсумковому турнірі ATP повторив рекорд 38-річної давнини
Яннік Сіннер
ATP Tour

Переможець Підсумкового турніру ATP Яннік Сіннер зумів повторити рекорд 38-річної давнини.

Про це досягнення італійця повідомляє Суспільне.

Сіннер у двох сетах переміг Тейлора Фріца й уперше в кар'єрі виграв Підсумковий турнір.

23-річний італієць пройшов увесь турнір, не віддавши суперникам жодного сету, що стало повторенням рекорду, який був встановлений Іваном Лендлом у 1986 році.

До того ж, Сіннер програв усього 33 гейми, що стало другим результатом в історії турніру. Рекорд належить також Лендлу, який віддав суперникам 27 геймів.

Нагадаємо, що Яннік Сіннер закріпився на першому місці світового рейтингу ATP за рахунок перемоги на Підсумковому турнірі.

Підсумковий турнір Підсумковий турнір ATP Яннік Сіннер

Яннік Сіннер

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