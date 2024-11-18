Сіннер на Підсумковому турнірі ATP повторив рекорд 38-річної давнини

Переможець Підсумкового турніру ATP Яннік Сіннер зумів повторити рекорд 38-річної давнини.

Про це досягнення італійця повідомляє Суспільне.

Сіннер у двох сетах переміг Тейлора Фріца й уперше в кар'єрі виграв Підсумковий турнір.

23-річний італієць пройшов увесь турнір, не віддавши суперникам жодного сету, що стало повторенням рекорду, який був встановлений Іваном Лендлом у 1986 році.

До того ж, Сіннер програв усього 33 гейми, що стало другим результатом в історії турніру. Рекорд належить також Лендлу, який віддав суперникам 27 геймів.

Нагадаємо, що Яннік Сіннер закріпився на першому місці світового рейтингу ATP за рахунок перемоги на Підсумковому турнірі.