Приходько впевнено пройшов у фінал турніру у Коттінгбрунні

Український тенісист Олег Приходько (479) здолав єгиптянина Асраві Амра (673) у півфіналі ґрунтового турніру ITF M15 у Коттінгбрунні, Австрія.

Матч тривав 1 годину 29 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:4.

Українець впевнено розпочав перший сет, і міг забирати "суху" перемогу, але Амр зміг відігратися до рахунку 3:3, та зрівняти рахунок. Для Олега це не стало проблемою, і він продовжив серію успішних геймів, забравши перший сет.

Другий сет був важчим для Приходька, суперник успішно реалізовував подачі, інтрига трималась до рахунку 4:4, після чого українець відігрався та пройшов у фінал турнірую

ITF M15

Коттінгбрунн, Австрія

Півфінал, 24 серпня

Олег Приходько (Україна) — Асраві Амр (Єгипет) 6:3, 6:4

У фіналі Олег зустрінеться із досвідченим суперником з Німеччини Ельмаром Еюповічем. Поєдинок відбудеться завтра, 25 серпня, початок — об 11:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше український тенісист Олександр Овчаренко (473) переміг американця Тобі Кодата (407) у півфіналі турніру ITF M25 у Маріборі, Словенія.