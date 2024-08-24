Овчаренко пройшов у фінал ITF M25 у Маріборі

Український тенісист Олександр Овчаренко (473) переміг американця Тобі Кодата (407) у півфіналі турніру ITF M25 у Маріборі, Словенія.

Матч тривав 1 годину 24 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 6:0.

Українець впевнено розпочав перший сет, і міг забирати "суху" перемогу, але Тобі зміг відігратися до рахунку 3:3, та зрівняти рахунок. Втім, для Олександра це не стало проблемою, і він продовжив серію успішних геймів, забравши перший сет.

З початку другого сету Кодат не зміг успішно організувати подачі, і був розгромлений Овчаренком. Український тенісист не залишив шансів своєму супернику, та вийшов у фінал турніру.

ITF M25

Марібор, Словенія

Півфінал, 24 серпня

Олександр Овчаренко (Україна) — Тобі Кодат (США) 6:3, 6:0

Суперник Овчаренка у фіналі визначиться в поєдинку Мілі Полічак — Йонаш Форейтек. Зазначимо, що для 22-річного українця це восьмий за кар'єру фінал турніру ITF в одиночному розряді. Раніше він разом із французом Ліліаном Мармусе стали чемпіонами парного розряду турніру ITF M25 у Больцано.