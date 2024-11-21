Приходько пробився до чвертьфіналу італійського Челленджера

У четвер, 21 листопада, український тенісист Олег Приходько провів свій другий матч у межах Челленджера в італійському Роверето.

У грі другого раунду турніру суперником 27-річного українця став хорват Лука Мікрут. Проте перемогти його не склало труднощів.

Приходько доволі легко обіграв свого опонента, витративши на нього трохи більше години та віддавши йому за матч усього пять геймів.

Челленджер, Роверето, Італія

1/8 фіналу, 21 листопада

Олег Приходько (Україна) – Лука Мікрут (Хорватія) 6:2, 6:3

У наступному колі Челленджера Олег Приходько зіграє з переможцем пари Макс Реберг – Лука Нарді.

Нагадаємо, що перше коло змагань не зміг подолати Віталій Сачко, який також грав з представником Хорватії.