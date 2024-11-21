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Приходько пробився до чвертьфіналу італійського Челленджера

Олексій Погорелов — 21 листопада 2024, 15:45
Приходько пробився до чвертьфіналу італійського Челленджера
Олег Приходько
Instagram Олега Приходько

У четвер, 21 листопада, український тенісист Олег Приходько провів свій другий матч у межах Челленджера в італійському Роверето.

У грі другого раунду турніру суперником 27-річного українця став хорват Лука Мікрут. Проте перемогти його не склало труднощів.

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Приходько доволі легко обіграв свого опонента, витративши на нього трохи більше години та віддавши йому за матч усього пять геймів.

Челленджер, Роверето, Італія
1/8 фіналу, 21 листопада

Олег Приходько (Україна) – Лука Мікрут (Хорватія) 6:2, 6:3

У наступному колі Челленджера Олег Приходько зіграє з переможцем пари Макс Реберг – Лука Нарді.

Нагадаємо, що перше коло змагань не зміг подолати Віталій Сачко, який також грав з представником Хорватії.

Олег Приходько

Олег Приходько

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