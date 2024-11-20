GOAT forever: Світоліна відреагувала на завершення кар'єри Надаля

Еліна Світоліна відреагувала у соцмережах на завершення кар'єри легендарного тенісиста Рафаеля Надаля.

Друга ракетка України опублікувала в Інстаграмі спільні фотографії з іспанцем, які зроблені у 2010 та 2024 році.

"GOAT forever (найвеличніший назавжди)", – написала Світоліна.

Нагадаємо, раніше Надаль оголосив про завершення кар'єри.

Напередодні іспанець провів останній матч у кар'єрі. Рафаель у поєдинку Кубку Девіса поступився нідерландцю Ботіку ван де Зандсхулпу з рахунком – 4:6, 4:6.

Надаль завершив кар'єру у віці 38 років, вигравши 22 турніри Grand Slam, 14 разів Ролан Гаррос, будучи дворазовим олімпійським чемпіоном і першою ракеткою світу. Впродовж 23 років кар'єри він здобув 92 титули ATP.