Сачко програв у першому колі Челленджера в Італії
Віталій Сачко
BTU
Український тенісист Віталій Сачко (394) програв представнику Хорватії Діно Пріжмичу (319) в першому колі основної сітки Челленджера в італійському Роверето.
Зустріч тривала 1 годину 30 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 3:6.
Сачко реалізував 2 брейкпоїнти з 4 та 5 разів помилився при подачі.
ATP Challenger Tour 100
Роверето, Італія
Перший раунд, 19 листопада
Діно Пріжмич (Хорватія) – Віталій Сачко (Україна) 6:3, 6:3
Нагадаємо, ще один український тенісист на цьому турнірі Олег Приходько стартував з перемоги.