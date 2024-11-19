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Сачко програв у першому колі Челленджера в Італії

Олексій Мурзак — 19 листопада 2024, 19:37
Сачко програв у першому колі Челленджера в Італії
Віталій Сачко
BTU

Український тенісист Віталій Сачко (394) програв представнику Хорватії Діно Пріжмичу (319) в першому колі основної сітки Челленджера в італійському Роверето.

Зустріч тривала 1 годину 30 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 3:6.

Сачко реалізував 2 брейкпоїнти з 4 та 5 разів помилився при подачі.

ATP Challenger Tour 100
Роверето, Італія
Перший раунд, 19 листопада

Діно Пріжмич (Хорватія) – Віталій Сачко (Україна) 6:3, 6:3

Нагадаємо, ще один український тенісист на цьому турнірі Олег Приходько стартував з перемоги.

ATP Challenger Tour Віталій Сачко

ATP Challenger Tour

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