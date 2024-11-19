Сачко програв у першому колі Челленджера в Італії

Український тенісист Віталій Сачко (394) програв представнику Хорватії Діно Пріжмичу (319) в першому колі основної сітки Челленджера в італійському Роверето.

Зустріч тривала 1 годину 30 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 3:6.

Сачко реалізував 2 брейкпоїнти з 4 та 5 разів помилився при подачі.

ATP Challenger Tour 100

Роверето, Італія

Перший раунд, 19 листопада

Діно Пріжмич (Хорватія) – Віталій Сачко (Україна) 6:3, 6:3