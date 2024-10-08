Костюк вибила колишню росіянку Аванесян на турнірі в Ухані: огляд матчу

У вівторок, 8 жовтня, українська тенісистка Марта Костюк (18) перемогла представницю Вірменії Еліну Аванесян (47) на старті турніру в Ухані.

Матч завершися з рахунком 4:6, 7:5, 7:6.

Огляд матчу

WTA 1000 – Wuhan Open

Ухань, Китай, Хард

Призовий фонд – $3,221,715

Перше коло, 8 жовтня

Еліна Аванесян (Вірменія) – Марта Костюк (Україна) 6:4, 5:7, 6:7

У другому колі турніру Костюк зустрінеться з американкою Амандою Анісімовою (39), яка перемогла представницю Іспанії Крістіну Букшу (71).

Раніше Леся Цуренко здобула перемогу над британкою Кеті Бултер на старті турніру WTA 1000 в Ухані.