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Костюк вибила колишню росіянку Аванесян на турнірі в Ухані: огляд матчу

Олексій Мурзак — 8 жовтня, 20:45
Костюк вибила колишню росіянку Аванесян на турнірі в Ухані: огляд матчу
Марта Костюк
Скріншот

У вівторок, 8 жовтня, українська тенісистка Марта Костюк (18) перемогла представницю Вірменії Еліну Аванесян (47) на старті турніру в Ухані.

Матч завершися з рахунком 4:6, 7:5, 7:6.

Огляд матчу

WTA 1000 – Wuhan Open
Ухань, Китай, Хард
Призовий фонд – $3,221,715
Перше коло, 8 жовтня

Еліна Аванесян (Вірменія) – Марта Костюк (Україна) 6:4, 5:7, 6:7

У другому колі турніру Костюк зустрінеться з американкою Амандою Анісімовою (39), яка перемогла представницю Іспанії Крістіну Букшу (71).

Раніше Леся Цуренко здобула перемогу над британкою Кеті Бултер на старті турніру WTA 1000 в Ухані.

ВІДЕООГЛЯД Марта Костюк Еліна Аванесян Wuhan Open

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