Костюк вибила колишню росіянку Аванесян на турнірі в Ухані: огляд матчу
Марта Костюк
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У вівторок, 8 жовтня, українська тенісистка Марта Костюк (18) перемогла представницю Вірменії Еліну Аванесян (47) на старті турніру в Ухані.
Матч завершися з рахунком 4:6, 7:5, 7:6.
Огляд матчу
WTA 1000 – Wuhan Open
Ухань, Китай, Хард
Призовий фонд – $3,221,715
Перше коло, 8 жовтня
Еліна Аванесян (Вірменія) – Марта Костюк (Україна) 6:4, 5:7, 6:7
У другому колі турніру Костюк зустрінеться з американкою Амандою Анісімовою (39), яка перемогла представницю Іспанії Крістіну Букшу (71).
Раніше Леся Цуренко здобула перемогу над британкою Кеті Бултер на старті турніру WTA 1000 в Ухані.