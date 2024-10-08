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Цуренко впевнено переграла Бултер у першому колі "тисячника" в Ухані

Ігор Чернявський — 8 жовтня, 11:25
Цуренко впевнено переграла Бултер у першому колі тисячника в Ухані
Getty Images

Українська тенісистка Леся Цуренко (96) перемогла британку Кеті Бултер (34) на старті турніру WTA 1000 в Ухані, Китай.

Матч тривав 1 годину 52 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 7:5.

WTA 1000 – Wuhan Open
Ухань, Китай, Хард
Призовий фонд – $3,221,715
Перше коло, 7 жовтня

Леся Цуренко (Україна) – Кеті Бултер (Велика Британія) 6:2, 7:5

У наступному колі Леся зіграє проти польки Магди Лінетт (45), яка в першому колі пройшла росіянку Людмилу Самсонову (23).

Нагадаємо, напередодні Ястремська вилетіла з "тисячника" в Ухані, поступившись Еріці Андрєєвій.

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