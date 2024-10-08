Цуренко впевнено переграла Бултер у першому колі "тисячника" в Ухані

Українська тенісистка Леся Цуренко (96) перемогла британку Кеті Бултер (34) на старті турніру WTA 1000 в Ухані, Китай.

Матч тривав 1 годину 52 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 7:5.

WTA 1000 – Wuhan Open

Ухань, Китай, Хард

Призовий фонд – $3,221,715

Перше коло, 7 жовтня





Леся Цуренко (Україна) – Кеті Бултер (Велика Британія) 6:2, 7:5





У наступному колі Леся зіграє проти польки Магди Лінетт (45), яка в першому колі пройшла росіянку Людмилу Самсонову (23).



