Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Ястремська програла Александровій у фіналі в Лінці: огляд матчу

Станіслав Матусевич — 2 лютого 2025, 18:43
Даяна Ястремська
Даяна Ястремська
Getty images

Українська тенісистка Даяна Ястремська (72) не змогла здобути титул на турнірі серії WTA 500 у австрійському Лінці, поступившись у фінальному матчі росіянці Єкатерині Александровій (30).

Огляд матчу

Матч тривав 2 години 13 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 3:6, 7:5 на користь так званої "нейтральної" спортсменки.

Ястремська 3 рази подала навиліт, припустилася 8 подвійних помилок та зробила 4 брейки. На рахунку Александрової 2 ейси та 3 помилки на подачі. Росіянці також вдалося зробити 4 брейки.

Незважаючи на поразку, наступного тижня Ястремська зможе піднятися до першої півсотні рейтингу WTA.

ВІДЕООГЛЯД Даяна Ястремська WTA 500 Єкатерина Александрова

Даяна Ястремська

Ястремська не змогла здобути титул на престижному турнірі в Австрії, поступившись у фіналі росіянці
Фінал Upper Austria Ladies Linz: Ястремська зіграє проти "нейтральної" Александрової
Попереду битва потужних ударів: Александрова – про майбутній фінал з Ястремською
Ястремська обіграла першу ракетку Данії на турнірі в Лінці: огляд матчу
Визначилась суперниця Ястремської у фіналі турніру WTA 500 в Лінці

Останні новини