Ястремська програла Александровій у фіналі в Лінці: огляд матчу
Даяна Ястремська
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Українська тенісистка Даяна Ястремська (72) не змогла здобути титул на турнірі серії WTA 500 у австрійському Лінці, поступившись у фінальному матчі росіянці Єкатерині Александровій (30).
Огляд матчу
Матч тривав 2 години 13 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 3:6, 7:5 на користь так званої "нейтральної" спортсменки.
Ястремська 3 рази подала навиліт, припустилася 8 подвійних помилок та зробила 4 брейки. На рахунку Александрової 2 ейси та 3 помилки на подачі. Росіянці також вдалося зробити 4 брейки.
Незважаючи на поразку, наступного тижня Ястремська зможе піднятися до першої півсотні рейтингу WTA.