Очільник МЗС Угорщини Сійярто бачить український слід у погрозах угорській тенісистці

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вважає, що погрози тенісистці Панні Удварді перед грою з Ангеліною Калініною могли писати українці.

Про це пише Nepszava.hu.

"Схоже, що ми вступили в період відкритих погроз і шантажу, українці показали свої зуби", – заявив Петер Сійярто в п'ятницю вранці у відео, знятому в автомобілі, яке він опублікував на Facebook.

Він також пригадав випад президента України Володимира Зеленського в бік Віктора Орбана, додавши "сьогодні ще навіть не полудень а ми вже зіткнулися з черговою погрозою на адресу угорця".

"Нашій спортсменці, яка виступила на тенісному турнірі в Анталії, грубо погрожували перед тим, як вона вийшла на корт проти своєї української суперниці сьогодні вранці. Їй та її родині дуже грубо погрожували в електронному листі".

Незабаром після заяви Петера Сійярто, сайт Index опублікував переклад на угорську мову повідомлення, надісланого в четвер Панні Удварді, яке насправді було не електронним листом, а SMS-повідомленням.

"Угорському народу не можна загрожувати, ми захищаємо всіх угорців, де б вони не були у світі. Тому ми негайно звернулися до турецької влади, яка негайно забезпечила поліцейську охорону угорській спортсменці. Організатори турніру також посилили безпеку заходу, і матч угорки проти української тенісистки відбувся без глядачів. Шкода, що ми зайшли так далеко, ганьба, що тепер вони відкрито погрожують угорцям по всьому світу", – сказав Петер Сійярто.

Зазначимо, що Калініна здобула перемогу в матчі з рахунком 2:0 (7:5, 7:5).

Як додає видання HVG.hu, підозри міністра можуть бути хибними. Кілька днів тому схожа історія перед матчем кваліфікації на престижному турнірі в Індіан-Веллсі сталася з італійкою Лукрецією Стефаніні. А в лютому на челенджері в Аргентині погрози отримав іспанець Ніколас Санчес Іск'єрдо.