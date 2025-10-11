Українська правда
Італія в гостях у Естонії, Грузія прийматиме Іспанію у відборі чемпіонату світу

Олексій Погорелов — 11 жовтня 2025, 07:18
Сьогодні, 11 жовтня, проходитимуть вісім матчів у межах чергового ігрового дня групового етапу кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Першими зіграють Латвія та Андорра, після чого паралельно відбуватимуться два поєдинки: Норвегія прийматиме Ізраїль, а Угорщина зіграє з Вірменією.

О 21:45 за київським часом розпочнуться інші п'ять зустрічей, серед яких варто відзначити протистояння Іспанії та Грузії, а також Сербії та Албанії, які ведуть боротьбу за друге місце в групі К, де без втрат лідирує збірна Англії.

Чемпіонат світу-2026 – кваліфікація
Груповий етап, 11 жовтня

  • 16:00 Латвія – Андорра
  • 19:00 Норвегія – Ізраїль
  • 19:00 Угорщина – Вірменія
  • 21:45 Болгарія – Туреччина
  • 21:45 Естонія – Італія
  • 21:45 Іспанія – Грузія
  • 21:45 Португалія – Ірландія
  • 21:45 Сербія – Албанія

Нагадаємо, що вчора, 10 жовтня, Україна обіграла Ісландію у драматичному матчі, завдяки чому команда Сергія Реброва вийшла на друге місце турнірної таблиці групи D.

