Італія в гостях у Естонії, Грузія прийматиме Іспанію у відборі чемпіонату світу
ФІФА
Сьогодні, 11 жовтня, проходитимуть вісім матчів у межах чергового ігрового дня групового етапу кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.
Першими зіграють Латвія та Андорра, після чого паралельно відбуватимуться два поєдинки: Норвегія прийматиме Ізраїль, а Угорщина зіграє з Вірменією.
О 21:45 за київським часом розпочнуться інші п'ять зустрічей, серед яких варто відзначити протистояння Іспанії та Грузії, а також Сербії та Албанії, які ведуть боротьбу за друге місце в групі К, де без втрат лідирує збірна Англії.
Чемпіонат світу-2026 – кваліфікація
Груповий етап, 11 жовтня
- 16:00 Латвія – Андорра
- 19:00 Норвегія – Ізраїль
- 19:00 Угорщина – Вірменія
- 21:45 Болгарія – Туреччина
- 21:45 Естонія – Італія
- 21:45 Іспанія – Грузія
- 21:45 Португалія – Ірландія
- 21:45 Сербія – Албанія
Нагадаємо, що вчора, 10 жовтня, Україна обіграла Ісландію у драматичному матчі, завдяки чому команда Сергія Реброва вийшла на друге місце турнірної таблиці групи D.