Очільник МЗС Угорщини Сійярто став президентом одного з найтитулованіших клубів країни

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто став президентом футбольного клубу Гонвед Будапешт, який виступає в найвищому дивізіоні країни.

Про це повідомляє Nemzetisport.hu.

47-річний Сійярто прийняв запрошення власника клубу Тамаша Лейштінгера.

"Я хотів би подякувати власнику Тамашу Лейштінгеру за те, що він попросив мене стати президентом. Це було не перше прохання, ініціатива чи вимога від нинішнього власника Гонведа, але це вперше, коли я погодився", – заявив політик.

Клуб також домовився про співпрацю з Vulcan Shield Global, повідомляє пресслужба Гонведа. Ця компанія за наступні 4 роки інвестує в команду сотні мільйонів форинтів, модернізуючи академію та арену команди.

Гонвед 14 разів ставав чемпіоном Угорщини та 8 разів вигравав Кубок Угорщини. За титулами на внутрішній арені "леви" поступаються Ференцварошу, МТК та Уйпешту.