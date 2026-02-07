Українська правда
Дика історія на челенджері в Аргентині: тенісист отримав погрози вбивства перед матчем

Станіслав Матусевич — 7 лютого 2026, 11:43
Ніколас Санчес Іск'єрдо
Instagram

Іспанський тенісист Ніколас Санчес Іск'єрдо (279) втрапив у дуже неприємну ситуацію перед матчем другого кола проти місцевого тенісиста Валеріо Абояна (526) на челенджері в аргентинському Росаріо. Він отримав від невідомих телефонні погрози вбивства на свою адресу та членів його родини.

Про це повідомляє Tennis Temple.

Санчес Іск'єрдо одразу зв'язався з ITF та поліцією, в підсумку поєдинок проводився без глядачів, а гравцю надали охорону. Іспанець програв цей матч з рахунком 5:7, 4:6, хоча й був фаворитом, а після нього знявся з парної зустрічі.

Тенісист заявив наступне:

"У зв'язку з серйозністю отриманих погроз я з сьогоднішнього дня дотримуюся нульової терпимості і буду повідомляти про будь-які повідомлення, що містять неповагу або погрози на мою адресу або на адресу моєї родини".

Абоян продовжив виступи на турнірі, однак у чвертьфіналі без шансів поступився представнику Тайваню Чену Чжуньсіню (1:6, 2:6).

Нагадаємо, що 7 лютого чоловіча збірна України розпочне матч плейоф Першої світової групи проти команди Люксембургу. Став відомий розклад поєдинків.

