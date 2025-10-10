Українська правда
Час розвинути стартовий успіх: Україна зустрінеться з Угорщиною у кваліфікації молодіжного чемпіонату Європи

Олексій Погорелов — 10 жовтня 2025, 07:41
Андрія Гарбовський

Сьогодні, 10 жовтня, проходитиме другий матч молодіжної збірної України у відборі на чемпіонат Європи 2027 року.

Українська молодіжка під керівництвом Унаї Мельгоси готується до поєдинку проти Угорщини. На даний момент угорська команда, як і всі інші колективи групи Н, окрім України, має одне очко. Угорці втратили перемогу над Литвою (1:1) у першій для себе грі кваліфікації Євро-2027.

Матч відбору молодіжного чемпіонату Європи 2027 року між збірними України та Угорщини відбуватиметься у словенському місті Мурська Собота на стадіоні "Фазанерія". Стартовий свисток прозвучить о 19:00 за київським часом.

Чемпіонат Європи-2027 U-21 – кваліфікація
Група Н, 10 жовтня

19:00 Україна – Угорщина

У своєму першому поєдинку відбору молодіжного ЧЄ-2027 Україна розгромила Литву з рахунком 4:0. Завдяки цьому успіху "синьо-жовті" очолили групу Н.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися із заявкою молодіжної збірної України на майбутні матчі проти Угорщини та Хорватії в межах кваліфікації Євро-2027.

Варто також зазначити, що сьогодні, 10 жовтня, свою третю гру у відборі чемпіонату світу 2026 року проводитиме збірна України – команда Сергія Реброва зустрінеться з Ісландією.

Україна

