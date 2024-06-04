Джокович пояснив зняття з Ролан Гаррос

Перша ракетка світу Новак Джокович (1) пояснив своє рішення знятися з Відкритого чемпіонату Франції.

Цитує тенісиста The Tennis Letter.

"Мені справді сумно оголошувати про те, що я змушений знятися з Ролан Гаррос. Я грав від щирого серця і віддав усього себе у вчорашньому матчі, і, на жаль, через розрив медіального меніска в правому коліні, ми з моєю командою ухвалили важке рішення після ретельного розгляду питання і консультацій. Я бажаю всього найкращого гравцям, які беруть участь у турнірі та щиро дякую неймовірним фанатам за їхню любов і підтримку. Скоро побачимося", — сказав Джокович.

У четвертому колі Ролан Гаррос Новак у важкому поєдинку переграв аргентинця Франсіско Черундоло за 4 години та 40 хвилин. На старті другого сету Джокович узяв медичний тайм-аут. Серб скаржився на проблеми з коліном і звинуватив у цьому організаторів турніру, заявивши про поганий стан корту.

Дострокове завершення турніру Джоковичем вплине на рейтинг ATP. Серб не зміг захистити торішній титул, тому італієць Яннік Сіннер зможе обійти Джоковича та стати №1 вперше у своїй кар'єрі.