Джокович повернеться на корт швидше, ніж очікувалося

24-разовий чемпіон турнірів Grand Slam Новак Джокович, який отримав розрив м’яза стегна у чвертьфіналі Australian Open проти Карлоса Алькараса, відновлюється швидше, ніж прогнозувалося.

Про це повідомляє портал Sportal.rs.

Після детальних обстежень і терапій у Белграді сербський тенісист отримав "зелене світло" від лікарів і вже через два тижні планує повернутися на корт. Очікується, що його першим турніром після травми стануть змагання категорії ATP 500 в Досі (Катар), які будуть зіграні з 17 по 22 лютого.

Раніше повідомлялось, що у серба надрив довгого привідного мʼязу. Попри те, що подібні ушкодження зазвичай потребують до восьми тижнів реабілітації, Джокович, відомий своїм швидким відновленням, знову здивував фахівців. Вже найближчими днями він розпочне легкі тренування та буде готовий до нових викликів.

Зазначимо, що Джокович знявся з півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії, програвши перший сет німцю Александру Звєрєву.